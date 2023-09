BMW Neue Klasse to zapowiedź rewolucji. Koniec z karykaturalnymi "nerkami"

Spis treści: 01 BMW Neue Klasse jak klasyczne BMW E21

02 BMW Neuse Klasse to zapowiedź nowej serii 3

03 Rewolucyjne wnętrze. Koniec z fizycznymi przełącznikami

04 Całkowicie nowa platforma dla samochodów elektrycznych

BMW Neue Klasse zaprezentowano na rozpoczynającym się salonie w Monachium. Auto może się wydawać znajome, stylistycznie jest niemal identyczne, jak BMW i Vision Dee, które pokazano w styczniu 2023 roku na salonie elektroniki Consumer Electronics Show w Las Vegas.

Neue Klasse pozbawiono pstrokatych zielonych naklejek, które miał i Vision Dee i zielonych kół, ale generalnie jest to ten sam samochód. Co jednak najciekawsze, BMW twierdzi, że Neuse Klasse to zapowiedź wyglądu nadchodzących modeli (na początek - serii 3), co oznacza całkowite zerwanie z dotychczasową stylistyką.

BMW Neue Klasse jak klasyczne BMW E21

Fani BMW z pewnością dostrzegą, że w ogólnym zarysie Neuse Klasse nawiązuje do BMW typoszeregu E21, czyli pierwszego BMW serii 3. Szczególnie widać to, gdy spojrzymy na auto z profilu. Z przodu pojawił się "nos rekina", czyli pas przedni o ujemnym kącie pochylenia. Do E21 ewidentnie nawiązują również duże szyby boczne, co jest zerwaniem z ogólnie przyjętą z motoryzacji (nie tylko u BMW) modą oraz charakterystyczny słupek C.

BMW Neue Klasse 1 / 7 BMW Neue Klasse Źródło: materiały prasowe

Krytycy przerośniętych "nerek", które w najnowszych modelach BMW przyjęły wręcz karykaturalną formę, również powinni być zadowoleni - w BMW Neue Klasse nie ma po nich śladu - "nerki" są teraz nie pionowe, ale szerokie, spłaszczone, rozciągające się na całą szerokość nadwozia i obejmują światła.

BMW Neuse Klasse to zapowiedź nowej serii 3

W efekcie samochód wygląda spójnie i ładnie, na pewno nie wzbudzając kontrowersji. Co jednak najważniejsze, BMW zapewnia, że pokazany w Monachium pojazd jest zbliżony do wersji produkcyjnej serii 3 nowej generacji, która ma zadebiutować w 2025 roku. To oznacza całkowite zerwanie z dotychczas stosowanym językiem stylistycznym.

Zdjęcie BMW Neue Klasse / materiały prasowe

Rewolucyjne wnętrze. Koniec z fizycznymi przełącznikami

Wnętrze BMW Neue Klasse jest całkowicie futurystyczne i ascetyczne. Na pierwszy rzut oka nie widać w nim żadnych fizycznych przycisków, m.in nie znajdziemy w nim pokrętła iDrive. Cała komunikacja z samochodem ma odbywać się za pomocą centralnego ekranu dotykowego oraz głosowo.

Kierowca nie ma przed sobą nawet ekranu cyfrowych zegarów, który został zastąpiony przeziernym wyświetlaczem HUD oraz umieszczonym na podszybiu i ciągnącym się przez całą szerokość przedniej szyby wyświetlaczem Panoramic Vision. Rozwiązanie to stanowi całkowitą nowość, a BMW chce stosować je w samochodach seryjnych.

Zdjęcie BMW Neue Klasse / materiały prasowe

Całkowicie nowa platforma dla samochodów elektrycznych

Nowy wygląd BMW Neue Klasse to nie wszystko. Samochód oparto na całkowicie nowej platformie dla samochodów elektrycznych, która - wg zapewnień BMW - jest "największą inwestycją w historii firmy".

Platforma umożliwi stosowanie napędu elektrycznego BMW eDrive szóstej generacji, który ma zwiększyć wydajność o 25 proc, w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań. Ponadto zasięg i szybkość ładowania mają wzrosnąć nawet o 30 proc. Nowością w tym napędzie mają być m.in. nowe cylindryczne akumulatory o większej gęstości energii.



Pierwsze modele, które zostaną zbudowane na bazie nowej platformy to wspomniana już seria 3 nowej generacji, a także podobnych rozmiarów SUV. Samochody będą produkowane w nowej fabryce BMW w węgierskim Debreycznie, a od 2026 roku - w Monachium i Chinach. W 2027 roku produkcja zostanie uruchomiona w Meksyku.