Wyczynowe Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport

Centralnosilnikowy samochód wyścigowy z Weissach bazuje na nowej drogowej maszynie 718 Cayman GT4 RS, którą również pokazano w Los Angeles.

Najważniejsza zmiana dotyczy 6-cylindrowego silnika typu bokser o pojemności 4,0 l. Ta wysokoobrotowa jednostka pochodzi wprost z wyścigowego 911 GT3 Cup. W 718 Cayman GT4 RS Clubsport rozwija okrągłe 500 KM, czyli o 75 KM więcej niż poprzedni wariant GT4 Clubsport. Obok udoskonalenia wielu detali projektanci skupili się na dalszej poprawie ogólnych osiągów pojazdu. Standardowa montowana 7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia PDK wykorzystuje teraz siedem, nie sześć przełożeń do jazdy w przód, a każde z nich jest krótsze niż w poprzedniku.

W zależności od toru i specyficznych dla danej serii przepisów nowe 718 Cayman GT4 RS Clubsport może osiągać o ponad 2% lepsze czasy okrążeń od poprzedniego wariantu. Homologowany pojazd jest fabrycznie przygotowany do jazdy torowej i może być wykorzystywany w seriach wyścigowych SRO na całym świecie bez dalszych modyfikacji. Jego wyjściowa cena netto wynosi 196 000 euro.

Cayman GT4 Clubsport z serii 981 trafił do oferty Porsche w 2016 r. Do 2018 r. samochód powstał w liczbie 421 egzemplarzy. W 2019 r. zastąpiła go kolejna generacja, bazująca na 718 Cayman GT4, i również odniosła ogromny sukces - do tej pory wyprodukowano około 500 sztuk. Jednym z powodów dużego popytu na te pojazdy są niskie koszty eksploatacji. Zastosowanie sprawdzonej, seryjnej techniki w połączeniu ze specyficznymi dla wyścigów komponentami znacznie obniża koszty prywatnych zespołów.

Teraz tradycje te kontynuuje 718 Cayman GT4 RS Clubsport - a przy tym oferuje dalszą poprawę pod względem konkurencyjności. Jego 6-cylindrowy bokser 4.0 o mocy 500 KM pochodzi bezpośrednio z aktualnego samochodu wyścigowego 911 GT3 Cup i jest prawie o 18% mocniejszy niż 3,8-litrowa jednostka z poprzednika. Zoptymalizowany dolot sprawia, że maksymalna moc jest tu osiągana przy 8300 obr./min - próg ten leży o 800 obr./min wyżej niż w poprzednio. Nowy silnik "kręci się" do 9000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy wynosi 465 Nm przy 6000 obr./min zamiast wcześniejszych 425 Nm przy 6600 obr./min. Efekt: znacznie szersze użyteczne pasmo prędkości obrotowych, ułatwiające prowadzenie samochodu zarówno w przypadku kierowców profesjonalnych, jak i amatorów.



Modyfikacje podwozia pozwoliły usprawnić prowadzenie 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Przede wszystkim, z myślą o optymalizacji reakcji pojazdu oraz dalszej poprawie kontroli ruchów nadwozia, całkowicie zmieniono konstrukcję amortyzatorów. Znacząco wpływa to na ogólne osiągi samochodu i jego zachowanie w ruchu. Lista modyfikacji obejmuje zastosowanie dwukierunkowych, regulowanych amortyzatorów o lepszych właściwościach, a także regulowanych stabilizatorów typu "łopatkowego" z przodu i z tyłu. Regulowane są również prześwit, pochylenie kół oraz zbieżność. Ponadto użytkownik ma do dyspozycji trzy różne stopnie twardości przednich i tylnych sprężyn. Specjalne wloty NACA w przedniej pokrywie pozwalają skuteczniej kierować powietrze do wydajnego, wyścigowego układu hamulcowego ze stalowymi tarczami o średnicy 380 mm. System Porsche Stability Management (PSM) zestrojono specjalnie pod kątem użytku torowego; obejmuje on przełącznik kontroli trakcji (TC), ABS oraz ulepszony układ kontroli stabilności.

Doskonała aerodynamika sprawia, że precyzyjne prowadzenie 718 Cayman GT4 RS Clubsport pozostaje dobrze wyważone nawet na szybkich zakrętach, a samochód łatwo poddaje się kontroli. Siłę docisku przedniej osi zwiększają prowadnice powietrza i wydłużony przedni spojler. Inspirowane 911 GT3 R otwory wentylacyjne w błotnikach oraz kurtyny powietrzne zostały zaprojektowane z myślą o "uspokojeniu" zawirowań powietrza wokół przednich kół, a kompletna zabudowa podwozia optymalizuje przepływ powietrza do dyfuzora z tyłu samochodu. Tylne skrzydło z mocowaniem typu "łabędzia szyja" otrzymało teraz 20-milimetrową klapę Gurneya, a zakres jego regulacji poszerzono o dwa dodatkowe stopnie.

Poprzednie 718 Cayman GT4 Clubsport było pierwszym seryjnie produkowanym samochodem wyścigowym z częściami karoserii wykonanymi z odnawialnego materiału kompozytowego z udziałem naturalnych włókien. W przypadku nowego GT4 RS Clubsport materiał ten zastosowano na jeszcze większą skalę - oprócz drzwi i tylnego skrzydła wykonano z niego maskę, przednie błotniki, komponenty aerodynamiki w przednim pasie oraz kierownicę. Wykorzystanie lnianych włókien zamiast materiału kompozytowego z włókna węglowego może być teraz testowane w wyścigach pod kątem jego późniejszego zastosowania w samochodach drogowych. Już od ponad 70 lat Porsche traktuje sport motorowy jako poligon doświadczalny dla swoich rozwiązań technicznych, procesów i materiałów, które potencjalnie mogą trafić do aut seryjnych.

Wyposażenie 718 Cayman GT4 RS Clubsport pozwala mu już w fabrycznym stanie spełniać wszystkie wstępne wymagania w zakresie rywalizacji w imprezach wyścigowych. Specyfikacja pojazdu obejmuje wspawaną klatkę bezpieczeństwa oraz regulowany wzdłużnie fotel wyścigowy Recaro, wymagane od 2023 r. sześciopunktową uprząż i siatki bezpieczeństwa oraz system gaśniczy i wbudowany podnośnik pneumatyczny z trzema gniazdami. Nowa, zastosowana po stronie kierowcy pianka zabezpieczająca spełnia międzynarodowe wymagania serii wyścigowych SRO. Bezpieczny zbiornik paliwa FT3 mieści do 115 l benzyny, dzięki czemu GT4 RS Clubsport nadaje się do wyścigów wytrzymałościowych. Ponadto oferta obejmuje dwa różne układy wydechowe, pozwalające rywalizować na torach o mniej lub bardziej restrykcyjnych limitach hałasu. Pojazd jest również przygotowany do przeprowadzenia późniejszych modyfikacji z myślą o szybkim przystosowaniu do nocnych wyścigów długodystansowych - dołożenia homologowanych reflektorów lub wykonania służących do szybkiego tankowania otworów w masce.