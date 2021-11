Vinfast VF e35 i VF e36. Dwie nowości z... Wietnamu

Samochody elektryczne Vinfast. Elektryczne auta z Wietnamu pojawią się w Europie. Nowa konkurencja Izery

Na salonie w Los Angeles Vinfast zaprezentował dwa modele, przeznaczone na rynek amerykański. Jednak przynajmniej jeden z nich trafi również na rynki Starego Kontynentu. Mowa o VF e35.

VF e35 to samochód o elektrycznym napędzie. Rozstaw osi tego modelu to 2,95 m, co oznacza, że na tylnej kanapie jest sporo miejsca. Cały samochód ma 4,75 m długości, 1,90 m szerokości i 1,66 wysokości.



Pomiędzy osiami w podłodze zabudowano pakiet akumulatorów o dużej pojemności - 86 kWh, co powinno zapewniać zasięg 500 km. Źródłem mocy jest silnik elektryczny o mocy 150 kW (201 KM) i momencie 320 Nm. Zaplanowano wersję przednionapędową z jednym silnikiem lub z napędem na obie osie. W wersji 4x4 Vinfast e35 wyposażony jest w dwa silniki o mocy 201 KM każdy.

W najmocniejszej wersji Vinfast e35 ma rozpędzać się do 100 km/h w 5,5 s.



Auto ma charakteryzować się przyjmowaniem dużej mocy, dzięki czemu mocno skrócone zostaną czasy ładowania. Akumulator ma przyjmować nawet 150 kW, oczywiście o ile znajdziemy tak mocną ładowarkę. W Polsce będzie to niezwykle trudne, o ile wręcz nie niemożliwe.

Drugim modelem, który Wietnamczycy pokazali w Los Angeles jest VF e36. To duże, siedmomiejscowe auto, które ze względu na swoje wymiary (5,12 m długości, 2 m szerokości i 1,72 m wysokości) zapewne nie trafi do Europy. Technicznie oba modele są do siebie zbliżone, w tym modelu za napęd odpowiadają dwa silniki o łącznej mocy 402 KM, które napędzają obie osie. VF e36 rozpędza się do 100 km/h w 6,5 s.

Na wyposażeniu obu pojazdów znajdzie się szereg systemów wspomagania kierowcy - m.in. układy automatycznego parkowania, również zdalnego czy asystent jazdy po autostradach, potrafiący samodzielnie zmieniać pasy ruchu.

Czy Vinfast ma realne szasnę na sukces na skalę globalną? Marka należy do Vingroup, największego prywatnego wietnamskiego koncernu wielobranżowego, który m.in zajmuje się produkcją skuterów i autobusów elektrycznych.



Pierwsze samochody osobowe Vinfastu mają pojawić się w Europie w połowie 2022 roku.