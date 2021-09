Toyota Tundra trzeciej generacji

Premiery Tak wygląda nowa Toyota Tundra

Nowa Tundra z pewnością będzie wyróżniała się na ulicy za sprawą swojego ogromnego, czarnego grilla, zajmującego większą część przedniego pasa. Charakterystyczne są też światła do jazdy dziennej.



Tundra to duży pickup, pozycjonowany ponad Hiluxem. Samochód imponuje wyglądem, ale użytkowe zastosowanie łączy z nowoczesną technologią. np. ekran systemu infotainment może mieć 14 cali, a cyfrowe zegary - 12,3 cala.



A co pod maską? Toyota musiała pójść z duchem czasu i nie znajdziemy tam już tylko jednostek V8, ale również V6. Bazowa jednostka ma właśnie sześć cylindrów, dwie turbiny, 3,5 l pojemności, 395 KM i 650 KM. Silnik 3,5 dostępny jest również w układzie hybrydowym, wówczas moc systemowa wynosi 443 KM, a moment - 790 Nm. W tych wersjach samochód może pociągnąć przyczepę o masie do 5,5 tony.

Nowa Toyota Tundra nie trafi do Europy, jest po prostu zbyt dużym i zbyt paliwożernym samochodem. Sprzedawana będzie w USA, gdzie przyjdzie jej konkurować m.in. z Fordem F-150, Chevroletem Silverado czy RAM-em 1500.

