Toyota Prius V generacji. Większa bateria, mocniejszy silnik, tylko plug-in

Spis treści: 01 Toyota Prius V z większą baterią i mocniejszym silnikiem

02 Toyota Prius V. Nadwozie

03 Toyota Prius V. Wnętrze

Producenci Co druga nowa Toyota w Polsce jest dziś hybrydowa Historia Priusa rozpoczęła się w 1997 roku. Pierwszy Prius był dostępny wyłącznie z hybrydowym napędem bez możliwości ładowania z gniazdka i tak zostało na kolejne lata. Dopiero ostatnia, obecna jeszcze w salonach generacja Priusa, pojawiła się w wersji Plug-in Hybrid.

Ale to już były inne czasy. Zaostrzane normy emisji spalin sprawiły, że producenci zostali zmuszeni do elektryfikacji swoich produktów. Również Toyota zaczęła wprowadzać napęd hybrydowy, również plug-in w kolejnych modelach.

W tej sytuacji powrót do hybrydy bez możliwości ładowania w nowym Priusie byłby krokiem wstecz, również pod względem średnich emisji spalin. Nic więc dziwnego, że Japończycy go nie wykonali.

Toyota Prius V z większą baterią i mocniejszym silnikiem

Nowa Toyota Prius jest napędzana przez silnik benzynowy 2.0 o mocy 148 KM i silnik elektryczny o mocy 160 KM. Moc systemowa tego układu wynosi 223 KM, co sprawia, że nowa generacja Priusa jest najmocniejsza w historii (przypomnijmy, że obecny Prius Plug-in Hybrid jest napędzany przez silniki o mocy systemowej 122 KM).

Zdjęcie Toyota Prius V / materiały prasowe

W samochodzie zastosowano baterię litowo-jonową o pojemności 13,6 kWh, czyli wyraźnie większą niż jest stosowana obecnie (8,8 kWh). Mimo to, dzięki zwiększeniu tzw. gęstości energii, zachowała ona na tyle kompaktowe rozmiary, że można ją było schować pod tylną kanapą.

Większa bateria to większy zasięg - o ile obecna generacja potrafi w sprzyjających warunkach przejechać w trybie elektrycznym do 50 km, to nowy Prius będzie "na baterii" przejechać około 75 km. Co ciekawe, samochód opcjonalnie będzie mógł być wyposażony w montowane na dachu panele fotowoltaiczne.

Zdjęcie Toyota Prius V / materiały prasowe

Toyota Prius V. Nadwozie

Stylistycznie nowa generacja Priusa nawiązuje do poprzedników, wyraźnie odróżniając się od innych modeli Toyoty. Cechą charakterystyczną jest światło led biegnące przez całą szerokość tylnej części samochodu.

Wymiary? Nadwozie zostało skrócone o 4,6 cm i poszerzone o 2,2 cm. Jednocześnie jednak zwiększono o 5 cm rozstaw osi, dzięki czemu wnętrze Priusa będzie bardziej obszerne. Z kolei, by obniżyć opór powietrza samochód jest aż o 5 cm niższy.

Zdjęcie Toyota Prius / materiały prasowe

Toyota Prius V. Wnętrze

Wnętrze zostało zaprojektowane według nowej koncepcji "Island Architecture". Podzielono je na trzy strefy - kokpit kierowcy, konsolę centralną i otoczenie.

Na nowo zaprojektowana została konsola środkowa. Składa się na nią niżej niż do tej pory umieszczony centralny ekran dotykowy i panel sterowania klimatyzacją. Podświetlenie deski rozdzielczej jest powiązane z powiadomieniami systemu Toyota Safety Sense, sygnalizując ostrzeżenia poprzez zmianę kolorów.

Zdjęcie Toyota Prius V / materiały prasowe

Toyota Prius nowej generacji będzie sprzedawana w Europie. Przedsprzedaż rozpocznie się w pierwszym kwartale 2023 roku. Ceny nie są jeszcze znane.

***