Toyota Aygo X po zmianach. Większe ekrany to nie wszystko

Toyota Aygo X ze zmianami

Jaki silnik w Toyocie Aygo X?

Toyota Aygo X - wyposażenie

Toyota Aygo X ze zmianami

Toyota Aygo X zadebiutowała w 2022 roku, jednak już teraz japońska marka zdecydowała się na pewne modernizacje. Zmiany dotyczą samochodów na rok modelowy 2024. Jedną z nowości są lakiery. Klienci będą mieli do wyboru jednokolorowe malowanie nadwozia Celestial Grey, a także dwa nowe warianty dwukolorowe. Czarny dach mogą oni połączyć ze wspomnianym Celestial Grey lub Urban Khaki. Ponadto Aygo X otrzymało również nowe wykończenia tylnych klamek i deski rozdzielczej, a także ciemną podsufitkę.

Jedną z najistotniejszych zmian, jest fakt, że w standardzie otrzymujemy teraz większy, 9-calowy ekran systemu multimedialnego. Wcześniej w podstawowej wersji mogliśmy liczyć na wyświetlacz 7-calowy. W wyższych odmianach wyposażenia będziemy mogli natomiast liczyć teraz na 10-calowy ekran, zamiast 9-calowego. Oprócz tego właściciele egzemplarzy na rok modelowy 2024 będą mogli liczyć na możliwość bezprzewodowego podłączenia telefonu za pomocą Android Auto.

Jedną z najważniejszych zmian jest pojawienie się większych ekranów multimediów.

Jaki silnik w Toyocie Aygo X?

Do wprawiania japońskiego crossovera w ruch niezmiennie służy trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1 litra, generujący 72 KM. Może on współpracować z pięciobiegową skrzynią manualną lub przekładnią CVT. W pierwszej wersji na rozpędzenie się do 100 km/h samochód potrzebuje 14,9 sekundy. W odmianie z automatem osiągnięcie "setki" zajmuje 14,8 sekundy.

Toyota Aygo X - wyposażenie

Oferta na rok modelowy 2024 została uszczuplona. Zniknęła dotychczasowa odmiana podstawowa Active oraz odmiany Selection i Undercover. Teraz gama wyposażeniowa Aygo X składa się z trzech odmian:

Comfort

Style

Executive

W podstawowej odmianie wyposażeniowej, Comfort, znajdziemy m.in. większy, 9-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Touch 3, bezprzewodowy Android Auto, kamerę cofania, manualną klimatyzację i 17-calowe felgi stalowe. W standardzie klienci otrzymają również systemy wsparcia kierowcy Toyota T-Mate, w skład których wchodzą np. inteligentny tempomat adaptacyjny, asystent utrzymania pasa ruchu czy system wykrywania zmęczenia kierowcy. Ceny podstawowej wersji wyposażeniowej zaczynają się od 70 900 złotych.

Toyota Aygo X 2024

W wyższej odmianie, Style, klient może liczyć dodatkowo na m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, światła przeciwmgielne, przyciemniane szyby tylne, dwukolorowe malowanie nadwozia. Za auto w tej wersji musimy zapłacić co najmniej 74 tys. złotych. Nabywca może jednak zdecydować się również na jeden z trzech pakietów dodatkowych.

Tech (dopłata 5 tys. złotych): klimatyzacja automatyczna, automatyczne wycieraczki, nowy, 10,5-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z nawigacją w chmurze i czteroletnią transmisją danych, bezprzewodowa ładowarka, podgrzewane fotele i kierownica, dodatkowe oświetlenie wnętrza diodami LED, deska rozdzielcza wykończona w fortepianowej czerni

Pakiet Vision (3 tys. zł): czujniki parkowania z przodu i z tyłu, światła w technologii LED

Pakiet Design (3,6 tys. zł): 18-calowe felgi w czarnym kolorze (z elementami w kolorze Chilli Red, Ginger Beige lub fortepianowej czerni), listwy boczne oraz na przednim i tylnym zderzaku w wymienionych wcześniej kolorach, obwódki świateł przeciwmgielnych w fortepianowej czerni

Topową odmianę wyposażeniową Toyoty Aygo X stanowi wersja Executive. Jej ceny startują od 84 900 złotych. Ponad wyposażenie z poprzednich wersji znajdziemy dodatkowo m.in. 18-calowe felgi, system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem, automatyczną klimatyzację, światła w technologii LED, czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Ponadto Aygo X w tej odmianie można doposażyć w kosztujący 2 tys. złotych pakiet Smart. W jego skład wchodzi dotęp bezkluczykowy oraz możliwość zdalnego sterowania klimatyzacją przez aplikację MyT. Oprócz tego samochód w tej odmianie można doposażyć o pakiet Skyview Air (5 tys. zł) z otwieranym elektrycznie miękkim dachem oraz pakiet Premium Audio JBL (3,6 tys. zł) z czterema głośnikami, wzmacniaczem i subwooferem.

Toyota Aygo X 2024 - ceny Wersja 1.0 VVT-i 72 KM Start&Stop 5 M/T 1.0 VVT-i 72 KM Start&Stop Multidrive S Comfort 70 900 zł 75 900 zł Style 74 900 zł 79 900 zł Executive 84 900 zł 89 900 zł