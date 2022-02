Nowe samochody Smart Forfour znika z produkcji - następcą elektryczny SUV z Chin

Niemal trzy lata temu ogłoszono, że Smart stanie się spółką joint-venture Daimlera i chińskiej firmy Geely. Innymi słowy, niemiecki gigant sprzedał połowę Smarta Chińczykom z Geely, którzy są już właścicielami Volvo.

Zawarte wówczas porozumienie zakładało, że w Chinach powstanie nowa fabryka, w której będzie produkowana nowa generacja elektrycznych Smartów. Samochody mają trafić do produkcji w roku 2022 i z Chin będą eksportowane do Europy. Za opracowanie nowych modeli miał odpowiadać Daimler, natomiast w sferze odpowiedzialności Geely znalazło się wybudowanie fabryki o mocy produkcyjnej 150 tysięcy samochodów rocznie.



Smart ujawnił właśnie, że pierwszy model nowej generacji będzie nosi dość nietypową nazwę... #1. "Numer 1" zostanie wprowadzony na rynek pod koniec 2022 roku. Co ciekawe producent zapewnia, że #1 będzie SUV-em, chociaż na zdjęciach prezentujących zamaskowany model widać czterodrzwiowy pojazd o raczej niskim zawieszeniu, który prędzej można zakwalifikować jako klasycznego hatchbacka.



Symbol # w nazwie ma z kolei nawiązywać do ery cyfrowej, z jaką mamy obecnie do czynienia.

Smart #1 zapowiedziany został jesienią 2021 roku prezentacją Smarta Concept #1, który pokazano na salonie w Monachium. Samochód zbudowano na nowej modułowej płycie dla aut elektrycznych, która stosowana będzie również w autach produkowanych przez Geely, Volvo, i Lynk&Co.



Koncept ma 429 cm długości (wyraźnie więcej niż Smart ForFour, który mierzy 350 cm). Przy tych rozmiarach Smartowi #1 przyjdzie rywalizować np. z Mini Electric czy Hondą e.

Przypomnijmy, że Daimler wprowadził markę Smart pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku. Pierwszym modelem był Smart Fortwo, który był tak mały, że można go było parkować prostopadle na równoległych miejscach parkingowych. Kolejne modele (Forfour, Roadster), podobnie jak kolejne generacje ForTwo, były już większe i zaczęły tracić swój największy atut, czyli możliwość zaparkowania praktycznie wszędzie. Efektem była spadająca sprzedaż.

Smart nigdy nie stał się również dochodowy. Analitycy szacowali, że roczna strata generowana przez Smarta średnio wynosiła 700 mln euro.



Rozpoczęcie produkcji Smartów nowej generacji w Chinach będzie oznaczało koniec produkcji w Europie. Zakład w Hambach we Francji, gdzie produkowano Smarta ForTwo został już sprzedany brytyjskiej firmie Ineos, która rozpoczęła tam produkcję inspirowanego Land Roverem Defenderem modelu Grenadier.



Natomiast los zakładu w Słowenii, gdzie w grudniu 2021 roku zakończyła się produkcja modelu ForFour, nie jest jeszcze znany.



