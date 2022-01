Nowe samochody Skoda Enyaq Coupe iV (niemal) bez tajemnic

Od dobrze znanego już również z polskich dróg Enyaqa wersja Coupe będzie różniła się wyłącznie stylizacją tylnej części nadwozia, z charakterystycznie opadającym od słupka B dachem. Niestety, Czesi wciąż utrzymają w tajemnicy wygląd tylnego pasa.

Skoda Enyaq Coupe iV mierzy 4653 mm, a więc jest o 4 mm dłuższa od standardowej wersji nadwoziowej oraz o 1 mm wyższa (1617 mm). Szerokość (1879 mm) oraz wysokość (2765 mm) pozostały bez zmian, identyczny jest również rozstaw osi. Nieznacznie zmniejszył się za to bagażnik - z 585 l do 570 l.



Co ciekawe Enyaq Coupe standardowo będzie oferowany ze szklanym dachem panoramicznym.

Bez zmian pozostało również wnętrze z niewielkim ekranem przed kierowcą oraz olbrzymim ekranem na konsoli środkowej.



Skoda Enyaq Coupe iV będzie dostępna z tymi silnikami, co Enyaq hatchback. Zabraknie jedynie bazowej odmiany iV 50 z silnikiem o mocy 148 KM i baterią o pojemności 55 kWh, która jednak i tak nie jest dostępna w Polsce.

Gamę otwierać więc będzie wersja iV 60 z silnikiem o mocy 179 KM i akumulatorem o pojemności 62 kWh. Pozostałe odmiany mają największą z dostępnych baterii, czyli o pojemności 82 kWh. Enyaq iV 80 dysponuje mocą 204 KM, a iV 80x posiada drugi silnik przy przedniej osi, co daje 265 KM i napęd na wszystkie koła.



Wszystkie dane techniczne oraz dokładny wygląd nowego modelu poznamy już 31 stycznia podczas oficjalnej prezentacji.