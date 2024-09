Renault Estafette pół wieku później. Ten koncept ułatwi pracę kurierom

Francuzi sięgają do historii. Na tegorocznych targach IAA Transportation w Hanowerze zaprezentowali koncepcyjne Renault Estafette. To w pełni elektryczny van zaprojektowany na nowej platformie FlexEVAN spółki Ampere, który jest wizją lekkiego dostawczaka przyszłości. Auto ma trafić do produkcji w 2026 roku. Co o nim wiemy?

Zdjęcie Renault Estafette Concept debiutuje na targach IAA w Hanowerze. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL