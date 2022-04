Nowy Volkswagen Amarok to pickup oparty na Fordzie Ranger. Pierwsze zdjęcia

Nowy design i nowe rozwiązania techniczne Amaroka

Nowy wysokoprężny silnik V6 i cztery inne specyfikacje napędowe

Opcjonalnie: dwa różne systemy napędu na cztery koła lub napęd na tylną oś

Technologia: ponad 30 systemów wspomagania kierowcy wyznacza nowy standard dla pick-upów

Końcowe odliczanie: rynkowa premiera na początku 2023 roku.

Jeszcze w tym roku Volkswagen zaprezentuje zupełnie nową generację Amarok, która będzie oparta na Fordzie Ranger. Kilka pierwszych, cały czas jeszcze zamaskowanych egzemplarzy nowego Amaroka, pojawiło się już w Europie.

Volkswagen Amarok. Technika

Nowy model ma 5350 mm długości i jest o co najmniej 100 mm dłuższy od swojego poprzednika. Rozstaw osi wynoszący 3270 mm oznacza wzrost o 175 mm.

Ładowność wzrosła do 1,2 tony, a maksymalna masa holowanej przyczepy - 3,5 tony - jest teraz możliwa do osiągnięcia w większej liczbie wariantów silnika i skrzyni biegów.

Ponieważ rozstaw osi nowego Amaroka wzrósł bardziej niż jego długość całkowita, zwisy nadwozia są mniejsze. Ma to pozytywny wpływ na jego zdolności terenowe, które zostały wzmocnione również dzięki znacznie większej głębokości brodzenia niż w poprzednim modelu.



W zależności od wariantu silnika/skrzyni biegów i rynku na którym będzie sprzedawany, dla nowego Amaroka dostępny będzie jeden silnik benzynowy i maksymalnie cztery różne cztero- lub sześciocylindrowe silniki wysokoprężne o pojemności od 2.0 do 3.0 litrów.

Samochód opcjonalnie dostępny będzie z napędem na tylne koła lub ze stałym albo dołączanym napędem na cztery koła. Kierowcy - również w sytuacjach niecodziennych - pomaga szeroki wachlarz wstępnie skonfigurowanych trybów jazdy. Jeszcze większe bezpieczeństwo zapewnia ponad 30 systemów wspomagania kierowcy, z których ponad 20 to w Amaroku zupełna nowość.

Volkswagen Amarok. Stylistyka

Stylistycznie samochód nawiązuje do Rangera, inny będzie jednak przedni pas. Znajdziemy na nim poziome listwy powyżej osłony chłodnicy oraz wąskie reflektory LED stanowiące standardowe wyposażenie wszystkich wersji. Opcjonalnie dostępne są reflektory "IQ.Light - LED matrix headlights". Poniżej listew znajduje się osłona chłodnicy. W zależności od wersji wpisuje się ona w poziomy podział przedniej części nadwozia lub w kształt litery X w modelach o najwyższej specyfikacji. Na niej wytłoczony jest napis "Amarok".

Z tyłu szeroka tylna klapa jest otoczona standardowymi światłami LED, a nazwa modelu "Amarok" jest wytłoczona praktycznie na całej szerokości tylnej klapy. Podobnie jak w poprzednim modelu, również w nowym Amaroku na skrzyni ładunkowej między nadkolami jest wystarczająco dużo miejsca, by można było tu załadować europaletę (w ułożeniu bocznym). Do jej solidnego umocowania służą uchwyty mocujące.

Volkswagen Amarok. Wnętrze

Wnętrze Amaroka będzie cyfrowe, znajdziemy w nim zarówno wirtualne zegary, jak i dotykowy ekran systemu infotaiment. W wyposażeniu opcjonalnym znajduje się system nagłośnienia oraz eleganckie, wykończone skórą powierzchnie deski rozdzielczej i paneli drzwi z charakterystycznymi, ozdobnymi szwami.

Nowy Amarok będzie dostępny w pięciu wersjach wyposażenia: podstawowa to "Amarok". Wyższe wersje to "Life" i "Style". Na szczycie gamy znajdą się wersje: "PanAmericana" (off-roadowy charakter) i "Aventura" (charakter drogowy).



Premiera rynkowa

Do tej pory w Europie, Ameryce Południowej, Afryce Południowej i Oceanii sprzedano ponad 830 000 egzemplarzy Amaroka.

Nowy Amarok trafi do salonów na początku 2023 roku.