Nowy, polski autobus na wodór. Solaris Urbino Hydrogen ma aż 18 metrów

Do mniejszego, 12-metrowego modelu, który zadebiutował w 2019 r., dołączył właśnie Solaris Urbino 18 Hydrogen. Producent twierdzi, że powstanie przegubowego autobusu o napędzie wodorowym jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na taki pojazd.

Solaris Urbino 18 Hydrogen - do 350 km zasięgu

W wodorowym Solarisie nie znajdziemy tradycyjnej komory silnika. Układ napędowy ma budowę modułową, co przekłada się na większą ilość miejsca w środku oraz łatwość obsługi serwisowej. Butle z wodorem o pojemności 51,2 kg trafiły na dach pojazdu.

W ogniwach wodorowych wytwarzana jest energia elektryczna, która trafia bezpośrednio do silnika, jednak w pojeździe znajdziemy także baterię o pojemności 60 kWh. Energia w niej magazynowana pochodzi np. z systemu rekuperacji przy hamowaniu i może być wykorzystana w momentach największego obciążenia układu napędowego. Dzięki takiemu trybowi pracy Solaris Urbino 18 hydrogen może się pochwalić zasięgiem na poziomie 350 km.

Solaris Urbino 18 Hydrogen - międzymiastowy

Nowy Solaris może być homologowany w kategorii II, co oznacza, że możliwość wykorzystania również w transporcie międzymiastowym. O jego użyteczności świadczy nie tylko zasięg, ale także szybkość tankowania - cały proces ma trwać ok. 20 minut.

Solaris Urbino 18 Hydrogen występuje w czterech konfiguracjach układów drzwi, a na pokład przyjmie nawet 140 osób. Za ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej w wodorowym przegubowcu odpowiada pompa ciepła. Pierwsze sztuki mają trafić do klientów w drugim kwartale przyszłego roku.

