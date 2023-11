Nowe Renault Master oficjalnie. Wszystko, co wiemy o czwartej generacji

Spis treści: 01 Nowe Renault Master. Rozpoznasz go z daleka

02 Nowe Renault Master. Nowoczesne i komfortowe wnętrze

03 Nowe Renault Master. Kilka wersji silnikowych

04 Nowe Renault Master. Bezpieczniejsze z nowymi systemami

05 Nowe Renault Master. Dostosowane do każdej działalności

06 Nowe Renault Master. Kiedy na polskich drogach?

Renault Master jest produkowany we francuskich zakładach w Batilly od niemal 43 lat. Od momentu rynkowego debiutu w 1980 roku, francuska marka na ponad 50 rynkach dostarczyła klientom ponad trzy miliony egzemplarzy. Najchętniej wybierany duży dostawczak w Europie doczekał się nowej, już czwartej odsłony. Co o niej wiemy?

Nowe Renault Master. Rozpoznasz go z daleka

Pracując nad nowym Masterem producent zadbał o to, by prezentował się dobrze z każdej strony. Nową generację wyróżnia masywny przedni z nowym logo i reflektory Full LED z charakterystyczną dla aut marki sygnaturą świateł do jazdy dziennej w kształcie litery “C". Podobny wzór jest widoczny w światłach tylnych. Linię boczną nowego Renault Master, podobnie jak poprzedniku, zdobią solidne panele boczne odporne na odkształcenia.

Reklama

Nowe Renault Master (2024) 1 / 16 Nowe Renault Master (2024) Źródło: materiały prasowe Autor: Renault

Ciężko dostrzec to gołym okiem, jednak nowa odsłona jest również o 20 proc. bardziej aerodynamiczna od schodzącej generacji. Zmniejszenie oporów powietrza było możliwe dzięki zastosowaniu krótszej maski i mniejszych lusterek bocznych, jak również zwężeniu tylnej części nadwozia i zastosowaniu bardziej pochylonej szyby czołowej. Lepsza aerodynamika to także mniejszy hałas dochodzący do kabiny.

Nowe Renault Master. Nowoczesne i komfortowe wnętrze

Kompletnie przeprojektowana została także kabina nowego Renault Master. We wnętrzu czeka nowa kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach, cyfrowe wskaźniki, 10-calowy ekran nowego systemu multimedialnego i panel klimatyzacji z wbudowanymi wyświetlaczami. Nie brakuje też pojemnych schowków (135 litrów), miejsc na napoje i portów ładowania. W wersjach z automatyczną skrzynią biegów nie znajdziemy już klasycznej dźwigni. Ta została zastąpiona manetką, zupełnie jak w elektryczny Megane E-Tech.

Zdjęcie Nowe Renault Master (2024) / Renault / materiały prasowe

Nowy system inforozrywki “OpenR link" pozwala kierowcy korzystać z map i usług Google, a także zapewnia dostęp do przeglądarki internetowej Vivaldi, poczty Gmail, Outlook i pakietu Office, jak również sterować funkcjami zabudów za pośrednictwem przygotowanych przez ich wykonawców aplikacji.

Kabina nowego Renault Master może przekształcić się w wygodne miejsce do pracy. Oparcie środkowego fotela tworzy po złożeniu stół roboczy, a pod odchylanym siedziskiem znajduje się specjalny schowek na laptopa. Dostępne są siedzenia podwieszane, obrotowe, pojedyncze i 2-miejscowa kanapa. Fotele występują wersjach tkaninowych i ze skóry ekologicznej.

Zdjęcie Nowe Renault Master (2024) / Renault / materiały prasowe

Nowe Renault Master. Kilka wersji silnikowych

Nowy dostawczak jest dostępny w czterech wersjach wysokoprężnych Blue dCi o mocy 105, 130, 150 i 170 KM. Za przeniesienie momentu obrotowego odpowiada domyślnie skrzynia ręczna, jednak za dopłata dostępna jest również nowa i bardziej efektywna 9-biegowa skrzynia automatyczna EAG9.

Renault Master czwartej generacji występuje także w odmianach elektrycznych o mocy 130 KM i 400 Nm momentu obrotowego lub 142 KM i 400 Nm momentu obrotowego. W zależności od wersji akumulator trakcyjny zapewnia do 180 km zasięgu (40 kWh) lub do 410 km (87 kWh). Wersja z większą baterią wyróżnia się w segmencie ładownością do 1625 kg i możliwością holowania przyczepy o masie do 2,5 tony.

Zdjęcie Nowe Renault Master (2024) / Renault / materiały prasowe

Wersje elektryczne będą wyposażone w funkcje Vehicle To Load (V2L) i Vehicle To Grid (V2G), które umożliwiają ładowanie urządzeń zewnętrznych. Funkcja V2L umożliwia zasilanie z baterii trakcyjnej urządzeń przenośnych (na przykład narzędzi czy komputerów) lub urządzeń zamontowanych w pojeździe przez wykonawców zabudów (agregat chłodniczy, automatyczna tylna klapa, dodatkowe ogrzewanie/klimatyzacja itp.), za pomocą gniazda w kabinie pasażerskiej, w przestrzeni ładunkowej lub za pośrednictwem adaptera podłączanego do gniazda zasilania. Z funkcją V2G Master może dostarczać prąd z akumulatorów do sieci energetycznej za pośrednictwem dwukierunkowej ładowarki.

Zdjęcie Nowe Renault Master (2024) / Renault / materiały prasowe

Nowe Renault Master. Bezpieczniejsze z nowymi systemami

W nowym Renault Master debiutuje wspomagany elektrycznie, aktywny układ hamulcowy, dzięki któremu, niezależnie od stopnia obciążenia pojazdu, siła i praca pedału hamulca jest zawsze taka sama. W elektrycznych wersjach, podczas wytracania prędkości, możemy dodatkowo liczyć na odzyskanie większej ilości energii. Na pokładzie nowego dostawczka może się znaleźć nawet 20 systemów bezpieczeństwa i asystujących kierowcę tj. asystent stabilizacji jazdy przy bocznym wietrze, aktywne wspomaganie nagłego hamowania AEBS, asystent jazdy z przyczepą czy inteligentny asystent prędkości.

Zdjęcie Nowe Renault Master (2024) / Renault / materiały prasowe

Nowe Renault Master. Dostosowane do każdej działalności

Szeroka gama wersji obejmuje 20 wersji nadwoziowych o pojemności od 11 do 22 metrów sześciennych, ze zwiększoną szerokością otworu załadunku (+40 mm) bocznych drzwi przesuwnych i zwiększoną długością przestrzeni ładunkowej (+100 mm), Fabrycznie dostępnych jest 20 baz do różnorodnych zabudów, z których część może być wykonana bezpośrednio na miejscu, w jednym z wydziałów zakładowych (wywrotki, skrzynie otwarte, kontenery).

Nowe Renault Master. Kiedy na polskich drogach?

Najnowsza, czwarta generacja Renault Master trafi do sprzedaży przyszłym roku. Podczas premierowych pokazów producent nie zdradził szczegółów oferty. Na ogłoszenie polskich cenników będziemy musieli jeszcze poczekać.