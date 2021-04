Nowa Honda HR-V E:HEV - wreszcie wiemy, co pod maską

Na temat nowej generacji Hondy HR-V pisaliśmy już kilkukrotnie, ale cały czas niewiadomą był napęd, jaki trafi do tego modelu. Wiedzieliśmy jedynie, że w Europie możemy liczyć wyłącznie na hybrydę.

O tym jak wygląda nowa generacja Hondy HR-V mogliśmy przekonać się już w styczniu, a później producent zdradzał kolejne szczegóły na temat modelu. Nie będziemy się więc tutaj nad nimi rozwodzić, a osoby zainteresowane odsyłamy do naszego poprzedniego materiału (ramka po lewej).

Największą niewiadomą pozostawał silnik, jaki miał napędzać HR-V. A właściwie nie silnik, tylko układ napędowy, ponieważ podobnie jak nowy Jazz, HR-V dostępne będzie w Europie tylko jako hybryda (w przeciwieństwie do innych kontynentów, na których nie ma równie absurdalnych norm emisji CO2, co w Unii Europejskiej). Wiedzieliśmy jedynie, że ma to być układ "dwusilnikowy". Takie określenie budziło pewną konsternację. Czy oznaczało dwa silniki elektryczne i napęd na wszystkie koła? Bardzo możliwe, ale doliczając obowiązkową jednostkę spalinową, otrzymujemy de facto układ trzysilnikowy...



Teraz Honda potwierdziła, że faktycznie jej "dwusilnikowy" układ składa się z trzech silników. Producent ponownie jednak nie odkrywa wszystkich kart i pozostawia trochę niewiadomych. Łączna moc napędu HR-V e:HEV to 131 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 253 Nm. Nie znamy jednak danych technicznych poszczególnych motorów, ani ich rozmieszczenia. Mówiło się wcześniej, że auto będzie miało napęd na wszystkie koła, więc logika podpowiada, że drugi silnik elektryczny znajduje się przy tylnej osi i tak zapewne jest, chociaż Toyota stosuje zwykle dwa elektryki przy napędzie tylko na przód (ale wtedy jeden z nich nie napędza kół). Nie wiemy także, jaka skrzynia biegów została zastosowana w nowości Hondy - obstawiamy, że bezstopniowa.



Japończycy zdradzają jedynie, że przy niskich prędkościach HR-V porusza się wyłącznie w trybie elektrycznym, później przechodzi na hybrydowy, a przy stałej jeździe z wyższymi prędkościami, koła napędza jednostka spalinowa. Jeśli chodzi o osiągi czy zużycie paliwa, to podobnie jak na pozostałe dane techniczne, będziemy musieli jeszcze poczekać.

Honda przyjmuje już rezerwacje na HR-V e:HEV. Nie są to oczywiście zamówienia, ponieważ nieznana jest jeszcze specyfikacja modelu, ani tym bardziej jego ceny. Europejski debiut tego crossovera, planowany jest na koniec 2021 roku.