Nowa Honda H-RV. Wszystko o hybrydowym napędzie

Premiery Nowa Honda HR-V E:HEV - wreszcie wiemy, co pod maską

Układ napędowy e:HEV w Hondzie HR-V nowej generacji osiąga moc 131 KM (96 kW) oraz maksymalny moment obrotowy 253 Nm. Samochód będzie przyspieszał do 100 km/h w 10,6 sekundy.

HR-V nowej generacji jest najnowszym modelem w gamie Hondy, dołączającym do rodziny e:HEV, w której znajdują się już CR-V i Jazz, również dostępne wyłącznie z hybrydowym układem napędowym.

Hybrydowy układ napędowy e:HEV składa się z dwóch kompaktowych, silników elektrycznych współpracujących z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym DOHC i-VTEC, działającym w cyklu Atkinsona, akumulatora litowo-jonowego i przekładni bezpośredniej oraz jednostki sterującej przepływem mocy.

Zmiany w układzie spalania i module IPU zaowocowały zwiększeniem momentu obrotowego w stosunku do poprzedniej generacji napędu. Liczbę ogniw baterii zwiększono z 48 do 60, aby uwzględnić większe rozmiary HR-V i poprawić parametry magazynowania i poboru energii elektrycznej w stosunku do modelu Jazz, dysponującego mocą 109 KM. Dalsze zmiany w układzie napędowym obejmują redukcję przełożenia pomiędzy silnikiem elektrycznym a kołami, co ma na celu poprawę przyspieszenia i dynamiki HR-V.

System e:HEV wyróżnia się tym, że korzysta z trzech trybów, płynnie zmieniając je dla zapewnienia optymalnego działania każdego komponentu zespołu napędowego, zarówno w mieście, jak i na autostradzie. Elektroniczny moduł sterujący w sposób płynny przełącza automatycznie pomiędzy trybami: elektrycznym, hybrydowym i silnika silnikowego, w zależności od tego, który z tych trybów zapewnia największą oszczędność w danej sytuacji na drodze.

Podczas jazdy ze stałą, wysoką prędkością, np. na autostradzie, system korzysta z trybu silnikowa spalinowego, ponieważ w tych warunkach jest to najbardziej efektywne rozwiązanie. Jeśli wymagane jest większe przyspieszenie, na przykład podczas wyprzedzania, samochód przełączy się na tryb hybrydowy, aby uzyskać przyrost niezbędnej mocy. Ponadto, podczas jazdy w trybie hybrydowym nadwyżka mocy silnika benzynowego może służyć do doładowywania akumulatora, które odbywa się za pośrednictwem drugiego silnika elektrycznego, pełniącego rolę generatora, co zapewnia korzyści w zakresie oszczędności paliwa.

Dodatkowy tryb jazdy «Sport», który można włączyć za pomocą przełącznika wyboru trybu, przestawia przepustnicę na żywsze reakcje, podczas gdy tryb «Econ» łagodzi reakcję przepustnicy i obniża zapotrzebowanie energetyczne klimatyzacji, kładąc nacisk na oszczędność paliwa. Oprócz trybu «Normal», w którym samochód samodzielnie zachowuje równowagę pomiędzy zasilaniem elektrycznym i spalinowym, kierowca może przełączać wszystkie tryby jazdy za pomocą przełącznika.

Aby zwiększyć wrażenia zbliżone do jazdy samochodem elektrycznym, kierowca może również wybrać na przełączniku opcję B, która oferuje różne stopnie odzyskiwania energii podczas hamowania. Stopień odzyskiwania energii i wynikającą z tego siłę efektu hamowania można znacznie zwiększyć w stosunku do zwykłego zakresu D za pomocą łopatek, umieszczonych za kierownicą.

Zmiany trybów pomiędzy elektrycznym, hybrydowym i silnika spalinowym odbywają się niedostrzegalnie dla pasażerów. Dotyczy to także uruchomienia silnika dla wytworzenia energii elektrycznej. Zamiast konwencjonalnego układu transferu mocy z przekładnią planetarną, która generuje stosunkowo wysokie opory, zastosowana została przekładnia o stałym przełożeniu, pracująca z niższymi oporami toczenia, dzięki mniejszej liczbie ruchomych elementów. Ostatecznie przekłada się to na mniejsze zużycie energii podczas jazdy na napędzie w pełni elektrycznym.

Nowa Honda HR-V e:HEV będzie dostępna w Polsce na początku 2022 roku.