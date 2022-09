Nissan zaprezentował nową generację modelu X-Trail. Poznaliśmy też ceny

Nissan X-Trail czwartej generacji zaprezentowany

Europejczycy długo musieli czekać na premierę tego samochodu. Przypomnijmy, że auto zadebiutowało w USA w 2020 roku, przy czym na rynku amerykańskim znane jest pod nazwą Rogue. Od wiosny 2021 roku samochód, już pod nazwą X-Trail, dostępny jest na rynku chińskim. Ciekawostkę stanowi natomiast fakt, że sami Japończycy mogą kupować nową generację X-Traila dopiero od lipca bieżącego roku.

W przedniej części nadwozia uwagę zwraca charakterystyczny już grill w kształcie litery "V". Przód ozdobiony jest dodatkowo wąskimi reflektorami, które mogą sprawiać wrażenie "zatopienia" w samochodzie. Światła dzienne połączone z kierunkowskazami biegną wzdłuż linii, którą wyznacza pokrywa silnika.

Tylne światła zachodzą na boki. Zostały także podzielone, a to pozwoliło na uzyskanie większego otworu bagażnika. Ponadto na klapie bagażnika znajdują się dwie poziome linie, biegnące nad i pod miejscem na tablicę rejestracyjną.

Samochód posiada wyraźnie zarysowaną linię nadkoli. Pod tylnym zderzakiem znajduje się osłona podwozia w srebrnym kolorze.

Nowy Nissan X-Trail. Jaki napęd?

Nissan X-Trail czwartej generacji będzie drugim modelem w europejskiej gamie japońskiego producenta, który wyposażony będzie w hybrydowy układ napędowy e-POWER. Jego główne elementy to akumulator, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5 l, generator prądu, falownik i silnik elektryczny. Silnik spalinowy nie napędza kół, ale działa jako generator, wytwarzając prąd ładujący akumulator. Ta energia elektryczne zasila silnik elektryczny, który napędza koła. Pracą silnika spalinowego steruje komputer, kierowca nie ma żadnego wpływu na sposób jego działania.

Zdjęcie Nowy Nissan X-Trail będzie dostępny z napędem zarówno na jedną, jak i na obie osie. / Nissan / materiały prasowe

System e-POWER dostępny jest w dwóch wersjach. Słabsza generuje 204 KM i napędza tylko koła przednie. Oferowana jest tylko w wersji 5-osobowej. Od zera do "setki" samochód rozpędza się w 8 sekund, a prędkość maksymalna wynosi 170 km/h. Mocniejsza ma dwa silniki elektryczne, których moc systemowa wynosi 213 KM. W takiej wersji moment obrotowy za pośrednictwem układu e-4ORCE trafia na wszystkie cztery koła. W zależności od tego, którą wersję wybierzemy, rozpędza się on od 0 do 100 km/h w 7 s (wersja 5-miejscowa) lub 7,2 s (wersja 7-miejscowa). Prędkość maksymalna w obu wersjach wynosi 180 km/h.

Nowy Nissan X-Trail będzie oferowany również z silnikiem spalinowym 1,5 l o mocy 163 KM, wykonanym w technologii miękkiej hybrydy z 12-voltową instalacją elektryczną. System miękkiej hybrydy oprócz dostarczania dodatkowej, chwilowej siły napędowej, pozwala też na szybki rozruch silnika spalinowego po automatycznym wyłączeniu. Niezależnie od tego czy samochód będzie 5- czy 7-miejscowy rozpędzi się od zera do "setki w 9,6 s i osiągnie maksymalną prędkość na poziomie 200 km/h.

Oczywiście w nowym Nissanie X-Trail nie brakuje też funkcji e-Pedal, który pozwala zarówno przyspieszać, jak i hamować za pomocą pedału gazu.

Wnętrze nowego Nissana X-Trail

Wnętrze jest praktyczne. Pod podłokietnikiem znajduje się duży schowek. Osoby w drugim rzędzie mogą samodzielnie sterować klimatyzacją. Zarówno z przodu i z tyłu znajdują się gniazda do ładowania USB typów A i C. Z przodu dostępna jest również ładowarka bezprzewodowa.

Na konsoli centralnej znajduje się wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala, za pomocą którego można sterować systemem inforozrywki. Samochód można połączyć także ze smartfonem za pośrednictwem Android Auto i Apple CarPlay. W przypadku tego drugiego można to zrobić bezprzewodowo. Dokładnie takiej samej wielkości wyświetlacz znajduje się przed kierowcą. Ponadto, najważniejsze informacje pojawiają się na wyświetlaczu HUD o największym w tym segmencie (zdaniem Nissana) rozmiarze obrazu wyświetlanego na przedniej szybie.

Zdjęcie Wnętrze nowego Nissana X-Trail jest bardzo przestronne. / Nissan / materiały prasowe

Samochód jest dostępny w wersji 5- i 7-osobowej. Fotele trzeciego rzędu chowane są w podłodze i zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby mogli na nich siedzieć pasażerowie o wzroście nieprzekraczającym 160 cm.

W celu ułatwienia dostępu do drugiego rzędu siedzeń (np., żeby zamontować fotelik, albo przypiąć do niego dziecko) tylne drzwi otwierają się pod kątem niemal 90 stopni.

Bagażnik oferuje do 585 litrów pojemności (o 20 litrów więcej niż poprzednia generacja).

Jakie ceny nowego Nissana X-Trail?

Choć nowy Nissan X-Trail dopiero zadebiutował w Europie, już od dziś dostępny jest w przedsprzedaży. Auto oferowane jest w dwóch wersjach nadwoziowych (N-Connecta i Tekna). Ceny zaczynają się od 181 500 złotych. Tyle trzeba zapłacić za 5-osobowy egzemplarz z benzynowym silnikiem 1,5 l o mocy 163 KM w wersji N-Connecta (znajdziemy tam m.in. 18-calowe felgi ze stopu metali lekkich, system multimedialny NissanConnect z ekranem dotykowym 12,3 cali, a także trójstrefową klimatyzacją automatyczną).

Nowy Nissan X-Trail 1 / 21 Nowy Nissan X-Trail Źródło: materiały prasowe Autor: Nissan udostępnij

Najwięcej będą musieli zapłacić ci, którzy zdecydują się na zakup 7-osobowego Nissana X-Trail z układem e-POWER i napędem na cztery koła w bogatszej wersji Tekna (m.in. 19-calowe felgi ze stopu metali lekkich, system audio BOSE, elektryczne i bezdotykowe sterowanie klapy bagażnika, czy system wspomagania prowadzenia ProPILOT Assist). Ceny startują od 228 500 złotych.

Pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w grudniu.

