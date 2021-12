Samochody elektryczne Nio ES8. Nowy model w Europie

Firma wywodzi się z założonego w 2014 roku startupu NextEV, którego fundatorem jest chiński przedsiębiorca i miliarder William Li. Wśród udziałowców Nio znaleźli się tacy giganci technologiczni, jak np. Baidu czy Lenovo.

Swój pierwszy pojazd - elektryczny Nio ES8 - marka zaprezentowała już w 2017 roku. W zależności od wersji zasięg auta waha się od 400 do 560 km wg cyklu pomiarowego WLTP. Samochód może zabrać na pokład nawet 7 osób i przyspiesza do 100 km/h w mniej niż 5 sekund.



Od niedawna ES8 można oficjalnie kupić w Norwegii, gdzie model ten wyceniono na 67 tys. euro. Już w przyszłym roku salony Nio mają pojawić się również w Niemczech i Danii, a do 2025 roku Nio ma być obecne w 25 różnych krajach.



Gama modeli Nio obejmuje również model ET7, który ma być konkurentem m.in. Tesli Model S czy Audi RS E-tron GT. W Europie ten model ma pojawić się już w marcu 2022 roku.

Zdjęcie Nio ET5 /

Nio zaprezentowało ponadto kolejny nowy model - ET5 to samochód pozycjonowany poniżej ET7, który konkurował będzie z Teslą Model 3. Samochód ma 4,79 m długości, 1,49 m wysokości i rozstaw osi wynoszący 2,88 m. Auto jest technicznie spokrewnione z ET7, ma jednak bardziej sportowy charakter o czym świadczy m.in. dyfuzor czy przedni spojler.

Źródłem mocy ET5 są dwa silniki elektryczne, zamontowany przy przedniej osi ma 150 kW, a przy tylnej - 210 kW. Razem dają napęd wszystkich kół zwany przez Nio "Smart AWD". Moc systemowa układu to 360 kW (480 KM), maksymalny moment obrotowy wynosi 700 Nm. Auto rozpędza się do 100 km/h w 4,3 s, dzięki czterotłoczkowym zaciskom hamulcowym droga hamowania z 100 km/h wynosi tylko 33,9 m.



Pojemność zamontowanego między osiami ET5 akumulatora wynosi 75 kWh, dzięki czemu zasięg ma wynosić 550 km. Opcjonalnie dostępne mają być baterie o pojemności 100, a nawet 150 kWh. Wówczas zasięg ma wynosić odpowiednio 700 i 1000 km.

Zdjęcie Nio ET5 /



Bolączką na długi czas ładowania ma być system wymiany baterii, które rozwija Nio. Operacji można dokonać w specjalnych punktach, do końca 2022 roku w Norwegii ma ich powstać 20. Obecnie marka posiada już 733 takie punkty, głównie w Chinach, gdzie właściciele Nio dokonali już w sumie 5,5 mln wymian.



Do 2025 roku sieć punktów wymiany baterii ma zostać rozbudowa do 4000.



By korzystać z wymiany samochód kupujemy bez baterii, a więc w niższej cenie. Przykładowo Nio ES8 w Europie kosztuje wówczas nie 67 a 51 tys. euro, przy czym trzeba będzie płacić czynsz za dzierżawę akumulatorów - 138 euro miesięcznie w przypadku pakietu 75 kWh i 200 euro za pakiet 100 kWh.

Zdjęcie Nio ET5 /



Nio ET5 trafi na chiński rynek we wrześniu 2022 roku, data europejskiej premiery nie została jeszcze podana. W Chinach wersja z akumulatorem 75 kWh kosztuje (w przeliczeniu) niespełna 46 tys. euro, a z akumulatorem 100 kWh - 54 tys. euro. Wybierając wersję z dzierżawą baterii cena spada do 36 tys. euro, a opłata miesięczna za akumulatory wynosi 136 lub 206 euro.