Mobilize Limo to elektryczny sedan, którego nie kupisz

Mobilize EZ-1 Prototype - francuski pomysł na mobilność

Od paru już lat coraz częściej słyszymy, że firmy motoryzacyjnie nie chcą już (albo nie chcą tylko) sprzedawać samochodów, ale "oferować usługi związane z mobilnością". Renault stworzyło nawet w tym celu osobną markę - Mobilize, która ma skupić się właśnie na "dostarczaniu mobilności" (nie mylić ze sprzedażą samochodów czy innych pojazdów).

W ramach realizacji tych założeń, właśnie zaprezentowała ona... samochód. Model ma wymowną nazwę Limo (czyli skrót od limuzyny), sylwetkę w stylu "crossovera coupe", ale określany jest przez producenta jako sedan i faktycznie, wbrew pozorom, ma tylko czworo drzwi. Auto mierzy 4,67 m długości, 1,83 m szerokości oraz 1,47 m wysokości, co, jak sami zauważają przedstawiciele marki, zbliża go do samochodów klasy średniej. Spory jest także rozstaw osi (2,75 m), ale rozczarowuje bagażnik, oferujący jedynie 411 l.



We wnętrzu uwagę zwraca przede wszystkim szeroki panel, jaki tworzą dwa ustawione obok siebie wyświetlacze. Ten pełniący rolę wskaźników ma 10,25 cala, natomiast systemu multimedialnego 12,3 cala. Poniżej znajdziemy dość standardowy panel klimatyzacji. Producent chwali się też bardzo dużą ilością miejsca na tylnej kanapie, która ma swobodnie pomieścić trzech dorosłych pasażerów.

Do napędu Mobilize Limo wykorzystywany jest elektryczny silnik o mocy 150 KM i generujący 220 Nm. Ma to wystarczyć do zapewnienia "ekscytujących wrażeń zza kierownicy", choć przyspieszenie do 100 km/h w 9,6 s niekoniecznie to zapowiada, podobnie jak prędkość maksymalna ograniczona do 140 km/h. Znacznie ważniejszy jest tutaj zasięg na jednym ładowaniu, wynoszący 450 km, który zapewnia bateria o pojemności 60 kWh.



Czas wreszcie odpowiedzieć na pytanie, co elektryczny sedan ma wspólnego z nowymi rozwiązaniami mobilności. Otóż Mobilize Limo przeznaczone jest dla firm świadczących szeroko rozumiany przewóz osób. Kiedy auto wejdzie na rynek w drugiej połowie 2022 roku, będzie dostępne w ofercie dla kierowców zawodowych. Natomiast światowa premiera modelu nastąpi już niebawem, na salonie samochodowym w Monachium.