Maserati Grecale Folgore. Drugi model o napędzie elektrycznym

Od 2025 roku Maserati chce oferować wszystkie swoje modele w wersji elektrycznej, a od 2030 roku zamierza wycofać z produkcji samochody spalinowe. Nie dziwi więc, że Włosi rozpoczęli już swoją elektryczną transformację.

Maserati Grecale Folgore dołącza do Granturismo Folgore

Pierwszym elektrycznym modelem było GranTursimo, którego nowa generacja debiutowała w październiku 2022 roku, od razu w dwóch wersjach spalinowych i jednej elektrycznej o nazwie Folgore.

Drugim elektrycznym modelem Maserati będzie Grecale Folgore, które pokazano na salonie w Szangaju. Maserati GranTurismo napędzane jest przez trzy silniki o mocy systemowej 760 KM, które zasila akumulator o pojemności 92 kWh. A jak wygląda sytuacja w przypadku Grecale Folgore?

Reklama

Zdjęcie Stoisko Maserati Folgore na salonie w Szanghaju / materiały prasowe

Maserati Grecale Folgore. Dane techniczne i osiągi

Maserati Grecale Folgore będzie napędzane przez dwa silniki elektryczne o mocy 205 kW (279 KM) każdy. Moc systemowa wynosi 410 kW (558 KM), a maksymalny moment obrotowy to 820 Nm.

Samochód wyposażono w baterię o pojemności 105 kWh, zasięg - mierzony wg cyklu WLTP - ma wynosić 500 km (realnie będzie mniejszy, zapewne wyniesie - w zależności od stylu jazdy i pogody - nieco powyżej 400 km).

Ładowanie baterii jest możliwe z mocą do 150 kW, dzięki czemu na wystarczająco mocnej ładowarce uzupełnienie energii z poziomu 20 do 80 proc. pojemności baterii powinno trwać nie dłużej niż pół godziny.

Maserati Grecale Folgore 1 / 8 Maserati Grecale Folgore Źródło: materiały prasowe

Maserati Grecale Folgore rozpędza się do 100 km/h w 4,1 s, a do 200 km/h - w 16,1 s. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 220 km/h.

Maserati opublikowało obszerną galerię zdjęć nowego modelu. Stwierdzić więc możemy, że podobnie jak w przypadku GranTurismo, różnice między wersją elektryczną a spalinową sprowadzono do absolutnego minimum - w Folgore oczywiście nie znajdziemy rur wydechowych, ponadto zastosowano inny zderzak i grill. I to właściwie wszystko.

***