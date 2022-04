Kia Telluride po liftingu. Co się zmieni w dużym SUV-ie?

Premiery Kia Telluride. Całkowicie nowy, wielki model

Model ten sprzedawany jest w USA, Kanadzie i krajach Bliskiego Wschodu. Nie jest oferowany w Europie i nie planów, by zmienić ten stan rzeczy.

W Europie największym SUV-em Kii jest mierzące 4,81 m Sorento. Natomiast Telluride jest wyraźnie większe, bowiem legitymuje się nadwoziem o długości 5 metrów. Co zmieni się w tym modelu?

Co się zmieni w Kii Telluride?

Z ujawnionej fotografii możemy wywnioskować, że samochód otrzyma zmieniony przód z nową osłoną chłodnicy i zderzakiem. Ale to nie wszystko, zaskakująco dużo zmian zajdzie również we wnętrzu. Przede wszystkim zniknie wydzielony z deski rozdzielczej ekranu systemu infotainment. W autach po liftingu zostanie on zabudowany w ten sposób, by wizualnie tworzył jedność z ekranem cyfrowych zegarów.

Reklama

Zdjęcie Kia Telluride /

Więcej o zmianach w Kii Telluride dowiemy się po oficjalnej prezentacji w Nowym Jorku.



Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***