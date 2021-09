Kia Sportage nowej generacji. Już piątej

Możliwości europejskiej wersji Sportage zwiększają hybrydowe układy napędowe, które przyczyniają się do radykalnej redukcji emisji i do zmniejszenia zużycia paliwa. Zaawansowana technologicznie odmiana hybrydowa typu plug-in (PHEV), to kolejna nowość w europejskiej gamie najpopularniejszego SUV-a marki Kia.

Nowy Sportage PHEV może poruszać się bezemisyjnie, wyłącznie z wykorzystaniem napędu elektrycznego, a jego zasięg na energii elektrycznej wystarcza do zaspokojenia większości codziennych podróży z domu do pracy lub na codzienne zakupy. Silniki benzynowe i wysokoprężne również są oferowane i dostępne w różnych wariantach mocy.

Wymiary nadwozia nowego Sportage w wersji europejskiej wynoszą - 4515 mm x 1865 mm x 1645 mm (długość x szerokość x wysokość), a rozstaw osi - 2680 mm.

Dzięki takim wymiarom zewnętrznym kabina europejskiego Sportage 5-tej generacji oferuje więcej miejsca na nogi i nad głową. Pasażerowie tylnej kanapy mają 996 mm miejsca na nogi, odległość od siedziska do sufitu wynosi 998 mm. Bagażnik ma pojemność 591 litrów (VDA). Oparcie tylnej kanapy jest dzielone w proporcji 40:20:40. Po jego złożeniu pojemność przedziału bagażowego wzrasta do 1780 litrów.

Sportage PHEV jest wyposażony w 1,6-litrową jednostkę napędową T-GDI, w silnik elektryczny o mocy 66,9 kW oraz w akumulator litowo-jonowy zdolny zmagazynować 13,8 kWh energii. Układ napędowy generuje łączną moc systemową 265 KM, przy czym silnik spalinowy osiąga moc 180 KM.

Wersja HEV również wykorzystuje silnik 1.6 T-GDI o mocy 180 KM i jest wyposażony w silnik elektryczny o mocy 44,2 kW oraz w akumulator litowo-jonowy o pojemności energetycznej 1,49 kWh. Moc systemowa w Sportage HEV wynosi 230 KM.

Nowy silnik 1.6 T-GDI jest oferowany z układem napędowym typu mild hybrid (MHEV), który opracowano w celu zmniejszenia emisji i optymalizacji zużycia paliwa. Sportage MHEV generuje moc 150 lub 180 KM. Czterocylindrowa jednostka napędowa odznacza się zwiększoną wydajnością dzięki zastosowaniu nowego i zoptymalizowanego procesu spalania, nowego układu chłodzenia oraz ograniczeniu tarcia kluczowych elementów silnika poprzez zastosowanie łożysk kulkowych o niskim tarciu, jak również dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania temperaturą pracy silnika.

W chwili rozpoczęcia sprzedaży nowego Sportage w wersji europejskiej gama silników będzie obejmować również wysokoprężną jednostkę napędową o pojemności 1,6 litra, dostępną w dwóch wariantach mocy - 115 KM lub 136 KM. Silnik ten jest wyposażony w technologie aktywnej kontroli emisji spalin SCR, która do minimum redukuje takie zanieczyszczenia, jak NOx i cząstki stałe. W wersji o mocy 136 KM Sportage z tym silnikiem jest dostępny z technologią MHEV, która dodatkowo zmniejsza emisje i wpływa na poprawę osiągów samochodu.

Silnik 1.6 T-GDI współpracuje z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (7DCT). Dostępna jest także 6-biegowa przekładnia mechaniczna (6MT). Wersje z silnikiem Diesla o pojemności 1,6 litra - z technologią MHEV lub bez - są łączone ze skrzynią biegów 7DCT.

Po raz pierwszy Sportage oferuje nowy terenowy tryb jazdy, który automatycznie dostosowuje ustawienia kilku podzespołów, aby zapewnić optymalną trakcję w każdych warunkach drogowych, w tym na śniegu, błocie i piasku. Oprócz trybu terenowego do wyboru są również tryby Comfort, Eco lub Sport.

Sprzedaż nowej Kia Sportage rozpocznie się jeszcze w tym roku.



