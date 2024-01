Hyundai pokazał nowości. Nowy Bayon po liftingu i Kona Electric z pazurem

Spis treści: 01 Hyundai Bayon po liftingu. Co zmieniło się po 4 latach?

Nowy rok rozpoczął się dla koreańskiego producenta bardzo intensywnie. Zaraz po polskiej premierze elektrycznego sportowca i rodzinnego SUV-a, z Seulu nadeszły wieści o liftingu modelu Bayon i debiutu nowej wersji N Line elektrycznego Hyundaia Kona. Co wiemy o tych nowościach?

Hyundai Bayon po liftingu. Co zmieniło się po 4 latach?

Hyundai Bayon po czterech latach na rynku doczekał się upragnionego liftingu. W ramach modernizacji przemodelowany został pas przedni, pojawiły się nowe kolory nadwozia oraz wzory felg, a także większe wyświetlacze w kabinie.

Hyundai Bayon po liftingu (2024) 1 / 9 Hyundai Bayon (2024) Źródło: materiały prasowe Autor: Hyundai

Miejski crossover zyskał LED-ową listwę świetlną - nazwaną przez producenta “Seamless Horizon" - aby jeszcze bardziej zbliżyć go wyglądem do nowej Kony. Efekt jest taki, że optycznie samochód wydaje się szerszy, i przykuwa na drodze jeszcze więcej uwagi. Zmodernizowany został również tylny zderzak, a do oferty wprowadzono nowe wzory 16- i 17-calowych obręczy.

Hyundai Bayon po liftingu. Nowe kolory i więcej światła

Po liftingu ów model będzie dostępny w czterech nowych kolorach nadwozia Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic i Vibrant Blue Pearl. Klienci będą mieli również możliwość zamówienia kontrastowego, czarnego dachu w kolorze “Phantom Black". W kabinie natomiast pojawiło się nastrojowe oświetlenie ambientowe, a żarówki w osłonach przeciwsłonecznych zamieniono na oświetlenie LED. Miejski crossover występuje z długą listą systemów wspomagających oraz asystentów jazdy. Na pokładzie znajdują się bowiem takie funkcje jak:

Asystent podążania pasem ruchu (LFA)

Asystent zapobiegania kolizjom czołowym (FCA)

Asystent zapobiegania kolizjom w martwym polu widzenia (BCA)

Inteligentny tempomat (NSCC)

Funkcja monitorowania uwagi kierowcy (DAW)

Funkcja ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)

System eCall drugiej generacji (4G)

Hyundai Kona Electric N Line 1 / 6 Hyundai Kona Electric N Line (2024) Źródło: materiały prasowe Autor: Hyundai

Hyundai Kona Electric N Line. Elektrycznie z pazurem

Obok odświeżonego Bayona debiut zalicza usportowiony Hyundai Kona Electric w wersji N Line. To pierwszy raz, kiedy elektryczny wariant SUV-a będzie dostępny w tej wersji wyposażenia. Hyundai Kona Electric N Line wyróżnia się bardziej rasową sylwetką, przemodelowanymi zderzakami, czarnymi osłonami lusterek, 19-calowymi felgami, czarnym dachem (opcjonalnie) i oznaczeniami “N Line" na karoserii. W kabinie natomiast model otrzymał sportowe fotele z logo N Line i czerwonymi przeszyciami oraz sportową kierownicę.

Hyundai Kona N Line. Kiedy w Polsce?

Produkcja usportowionego Hyundaia Kona N Line rozpocznie się w lutym bieżącego roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, samochody powinny pojawić się u klientów jeszcze na wiosnę. Ceny nowego wariantu nie są jeszcze znane.