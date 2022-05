BMW XM. Nowy SUV z potężnym napędem

Nie, XM nie jest kolejnym samochodem elektrycznym. Jak ujawnił niemiecki producent, auto będzie posiadało napęd hybrydowy typu plug-in, którego sercem będzie benzynowa jednostka V8, wspomagana przez silnik elektryczny. Moc systemowa tego układu to 650 KM, maksymalny moment obrotowy wynosi 800 Nm.

BMW XM z mocnym napędem hybrydowym

Warto przypomnieć, że pod koniec 2021 roku BMW pokazało prototyp o nazwie Concept XM. Tamten pojazd mógł się pochwalić mocą 750 KM i momentem 1000 Nm. Wersja produkcyjna będzie więc nieco słabsza, ale i tak będzie imponować osiągami.

Zdjęcie BMW XM

Co jeszcze wiemy o BMW XM? Pojemność akumulatora ma wystarczyć do przejechania na prądzie nawet 80 km. Auto będzie mogło pochwalić się dobrymi właściwościami jezdnymi dzięki rozkładowi mas zbliżonemu do ideału, czyli 50:50.

Bogate wyposażenie, produkcja w USA

Na wyposażeniu BMW XM znajdzie się m.in. elektroniczny system stabilizujący nadwozie na zakrętach, a także aktywny układ kierowniczy ze skrętną tylną osią.

Zdjęcie BMW XM

Stylistycznie XM wygląda, jak... SUV BMW. Auto ma m.in. charakterystyczny przód, które otrzymało niedawno zaprezentowano X7 po liftingu.

BMW XM

BMW XM będzie produkowane w Spartanburgu w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkowane jest również X7.

