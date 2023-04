BMW i7 M70 xDrive. Oto najmocniejszy model o napędzie elektrycznym

Spis treści: 01 BMW i7 M70 xDrive debiutuje w Szanghaju

02 BMW i7 M70 xDrive - moc i osiągi

03 BMW i7 M70 xDrive - bateria i zasięg

04 BMW i7 M70 xDrive debiutuje z nowym trybem jazdy

Najnowsze BMW serii 7 od rynkowego debiutu cieszy się sporym zainteresowaniem. Klienci, który w pierwszej kolejności byli sceptycznie nastawieni do nowej odsłony “siódemki", z czasem przekonali się do osobliwego podejścia marki do luksusu i przyjemności z jazdy. O ile całe auto jest naprawdę genialne, nie mamy wątpliwości, że w wielu przypadkach główną przetargową nowego flagowca, był wielki, wysuwany telewizor.

BMW i7 M70 xDrive debiutuje w Szanghaju

Najnowszy wariant elektrycznego i7 M70 xDrive to prawdziwa, bezszelestna torpeda. Wielki sedan zaprezentowany właśnie na Salonie samochodowym w Szanghaju. Topowy na ten moment bezemisyjny wariant oferuje już nie tylko wiele nowatorskich rozwiązań i technologii - jak wspomniany telewizor 8K - a również iście sportowe osiągi.



Reklama

BMW i7 M70 xDrive - moc i osiągi

BMW i7 M70 xDrive jest wyposażone w dwa silniki elektryczne, które dysponują razem łącznym momentem obrotowym na poziomie 1100 Nm. Motor zamontowany na tylnej osi generuje moc 489 KM, zaś ten na przedniej 258 KM. Według danych producenta, elektryczne “M" przyspiesza do pierwszej “setki" w 3,7 sekundy. Prędkość maksymalna, ograniczona elektronicznie to 250 km/h.

BMW i7 M70 xDrive 1 / 11 BMW i7 M70 xDrive Źródło: materiały prasowe Autor: BMW

BMW i7 M70 xDrive - bateria i zasięg

Flagowiec spod znaczka “M" jest wyposażony w litowo-jonowy akumulator o pojemności 101,7 kWh, co zgodnie z deklaracjami producenta, ma pozwolić na przejechanie od 488 do 560 kilometrów. Według cyklu WLTP średnie zużycie w tym wielkim kolosie waha się pomiędzy 23,8, a 20,8 kWh/100 km. Samochód na szczęście będzie można szybko naładować, bowiem w standardzie będzie wyposażony w ładowarkę pokładową o mocy 22 kW, a przy szybkiej ładowarce będzie mógł się ładować z mocą nawet do 195 kW.

Zdjęcie Nowe BMW i7 M70 xDrive / BMW / materiały prasowe

BMW i7 M70 xDrive debiutuje z nowym trybem jazdy

Zasięg nowego BMW i7 M70 xDrive będzie można zwiększyć podczas jazdy aktywując tryb “MAX RANGE" W tym trybie moc napędowa i prędkość maksymalna zostają ograniczone, a funkcje komfortu zmniejszone, co pozwala na zwiększenie zasięgu od 15 do nawet 25 proc.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zmiany w punktach karnych, najmocniejsze w historii BMW. Moto flesz odc. 86 INTERIA.PL