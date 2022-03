Będące w sprzedaży od 2017 roku Volvo XC40 jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych modeli producenta. Nie dziwi zatem, że to właśnie na nim w największym stopniu skupiły się zmiany na nadchodzący rok.

Te obejmują m.in. nowy kształt przednich i tylnych zderzaków czy odświeżone reflektory LED, które teraz korzystają z zalet technologii pikselowej. W pełni elektryczny model XC40 Recharge otrzymał także nową, bezramkową atrapę chłodnicy, która poza oryginalnym wyglądem została dostosowana do nowych czujników udoskonalonego systemu bezpieczeństwa ADAS.

Do modelu dodano kilka nowych wzorów felg, a kilka usunięto. Podobnie z ofertą lakierów: kilka z nich przybyło, a kilka nie będzie już oferowanych. Teraz XC40 da się zamówić w kolorze Fjord Blue, zarezerwowanym wcześniej wyłącznie dla modelu C40. Nowym lakierem jest także Silver Dusk - ciemny, głęboki srebrny kolor.

W środku dodano nowe wzory tapicerek. Obecnie elektryczna odmiana XC40 nie będzie dostępna z tapicerką skórzaną. Jej miejsce zajęły m. in. obicia wełniane. Wariant skórzany wciąż jednak będzie dostępny w pozostałych odmianach modelu. XC40 z gamy Recharge można zamówić z wnętrzem wykończonym w kolorze niebieskim - dokładnie takim, jaki dotąd był obecny wyłącznie dla modelu C40.

Jako opcja pojawi się również system oczyszczania powietrza PM 2.5, który dotąd był oferowany wyłącznie w większych modelach marki Volvo.

W przypadku wariantów spalinowych, wersja T3 została zastąpiona miękką hybrydą B3. Zamiast trzycylindrowego silnika 1.5, będziemy mieli silnik 2.0, o czterech cylindrach. Moc: 163 + 14 KM. XC40 B3 przyspiesza do setki w 8,6 s, czyli o 1,5 s krócej niż dotychczasowa wersja XC40 T3.

Nowa wersja napędowa Volvo C40

Model C40 Recharge dostanie natomiast nową wersję. Dotąd C40 był dostępny z dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy 408 KM i napędem na dwie osie. Teraz dołączy do niego wersja przednionapędowa z jednym silnikiem elektrycznym o mocy 231 KM (330 Nm). Mimo nieco mniejszej baterii (69 kWh) konstruktorom udało się uzyskać zasięg 434 km. Prędkość maksymalna auta została ograniczona do 160 km/h, a jego przyspieszenie od 0 do 100 km/h to 7,5 s. Pojazd może także holować przyczepę o masie do 1500 kg.