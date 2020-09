Topowe Porsche 718 teraz także ze skrzynią PDK

Nowe wersje modeli 718, które otrzymały wolnossący, 4-litrowy silnik, dostępne były tylko ze skrzynią manualną o sześciu przełożeniach. Teraz Porsche wprowadza do nich opcjonalną automatyczną przekładnię PDK.

Porsche 718 z 6-cylindrowymi silnikami o pojemności 4,0 litra można teraz zamawiać również z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową PDK. Dotyczy to zarówno wariantów Boxster GTS 4.0 i Cayman GTS 4.0, jak i topowych odmian 718 Spyder oraz 718 Cayman GT4.



Nowa skrzynia sprawia, że podczas załączania przełożeń niemal nie dochodzi do przerw w dostawie siły napędowej, co przekłada się na zauważalnie lepsze osiagi W porównaniu z 718 z manualną skrzynią biegów modele GT 420 KM z automatem (Spyder i Cayman GT4) na rozpędzenie się od 0 do 100 km/h potrzebują 3,9 s, czyli o 0,5 s mniej, a do 200 km/h "dobijają" w 13,4 s (o 0,4 s szybciej). Również Cayman GTS 4.0 i Boxster GTS 4.0 (oba o mocy 400 KM), notują o 0,5 s lepsze wyniki w sprincie od 0 do 100 km/h - zajmuje im to 4 s. 200 km/h osiągają w 13,7 s (o 0,4 s szybciej niż wersje ze skrzynią manualną).



W modelach 718 GTS 4.0 standardowy pakiet Sport Chrono dostosowuje charakterystykę zmiany biegów PDK do czterech różnych trybów jazdy (Normal, Sport, Sport Plus i Individual). W trybie Sport zmiana przełożeń odbywa się szybciej, redukcje następują wcześniej i w połączeniu z automatycznym podbiciem obrotów (tzw. międzygaz), a optymalne przyspieszenie wspierają późniejsze punkty załączania kolejnych biegów. Jeszcze ostrzejszy jest tryb Sport Plus, skonfigurowany pod kątem maksymalnych osiągów. W pełni wykorzystuje on rezerwy 6-cylindrowego wolnossącego boksera. Z programem Sport Plus zintegrowano również funkcję wyścigowego ruszania - Launch Control.

Przycisk Sport Response pośrodku przełącznika trybów jazdy pozwala kierowcy na około 20 sekund aktywować maksymalne osiągi silnika i skrzyni biegów - niezależnie od aktualnie wybranego programu. Ta inspirowana sportem motorowym funkcja pomaga przy spontanicznych manewrach wyprzedzania.

We flagowych wariantach 718 Spyder i 718 Cayman GT4 tryb jazdy ma typową dla wariantów GT charakterystykę: można zaprogramować go pod kątem maksymalnych osiągów za pomocą przycisku PDK Sport. We wszystkich 4,0-litrowych wersjach 718 z wolnossącymi silnikami siódmy bieg przekładni PDK ma krótsze przełożenie. Ponadto Spyder i Cayman GT4 ze skrzynią PDK korzystają z udoskonalonej konstrukcji tylnego dyferencjału z mechaniczną blokadą: w trybach trakcji i wybiegu osiąga on współczynnik blokowania równe, odpowiednio, 30 i 37% - w porównaniu z 22 i 27% w odmianach ze skrzynią ręczną. Korzystnie wpływa to na dynamikę wzdłużną i poprzeczną, a także na przyczepność i zwiększa przyjemność z jazdy.

Rodzina Porsche 718 wjeżdża w rok modelowy 2021 z wieloma nowościami. Alcantarę zastępuje materiał Race-Tex, bazujący na tapicerce stosowanej na fotelach wyścigowych. Race-Tex wyróżnia się "oddychającą" strukturą i zapewnia większą przyczepność, a co za tym idzie - lepsze podparcie ciała. Do gamy kolorystycznej modeli GT - 718 Cayman GT4 i 718 Spyder - dołącza wyrazisty, specjalny lakier Python Green. 718 Spyder będzie też dostępne z 20-calowymi obręczami w kolorze Aurum, wcześniej zarezerwowanymi tylko dla 718 Cayman GT4. Ponadto, zamiast standardowych opon typu UHP (ultra-high-performance) roadstera można doposażyć w konwencjonalne letnie ogumienie o podobnym rozmiarze.