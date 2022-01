Nowe samochody Porsche Taycan Sport Turismo wyceniony! Tanio nie będzie

Aktualizacja PCM do wersji 6.0 PCM to dla klientów inteligentniejszy bardziej intuicyjny system do obsługi multimediów. W menu interfejsu pojawiły się nowe kolorowe ikony a do tego udoskonalono asystenta głosowego, który działać ma sprawniej i pozwala na dostęp do obsługi wiadomości, instrukcja obsługi czy strumieniowego przesyłania muzyki w samochodzie.

W odświeżonym PCM 6.0 użytkownicy mają bezpośredni dostęp do ulubionych utworów oraz podcastów w Spotify a klienci Spotify Premium mogą powiązać swoje konto z samochodem za pomocą identyfikatora Porsche ID i korzystać z usługi jako dodatkowego źródła multimediów.



Reklama

PCD 6.0 pomoże zaplanować podróż elektrycznymi modelami Porsche

W przypadku modeli elektrycznych aktualizacja PCM do wersji 6.0 oznacza bardziej precyzyjne planowanie trasy przejazdu pod kątem uzupełnienia energii w bateriach. Zoptymalizowany algorytm nadaje większy priorytet stacjom, które oferują wyższą moc.



W PCM 6.0 wprowadzono też funkcję dynamicznego powiększania stacji ładowania na mapie w trakcie podróży. System pokazuje wszystkie dostępne możliwości ładowania w bezpośrednim sąsiedztwie - łącznie z tymi, które są aktualnie używane.

Zdjęcie Integracja PCM 6.0 ze Spotify zapewnia dostęp do ponad 70 mln utworów i 3,2 mln podkastów /

Dodatkowo przy obliczaniu całkowitego czasu jazdy "Planer ładowania" uwzględnia teraz czas potrzebny na rozpoczęcie oraz zakończenie procesu ładowania na stacji. W sumie zabiegi te sprawiają, że zorganizowanie przerwy w trasie na uzupełnienie energii staje się jeszcze mniej kłopotliwe.



Nowe funkcje są już standardem w każdym nowo skonfigurowanym Porsche 911, Taycan, Cayenne i Panamera. Dokładny zakres funkcji PCM 6.0 zależy od wyposażenia oraz typu zespołu napędowego samochodu.



***