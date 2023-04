Suzuki Swace na rok 2023 otrzymało więcej mocy i lepsze wyposażenie

Spis treści: 01 Suzuki Swace 2023 - dane techniczne i osiągi

Niedługo po autach Toyoty, liftingu doczekały się również bliźniacze konstrukcje Suzuki. Japońscy inżynierowie nie skupiali się na zmianach wizualnych, bo zbyt dużo czasu spędzili na modyfikowaniu jednostki napędowej.

Suzuki Swace 2023 - dane techniczne i osiągi

W 2023 podstawowy silnik 1.8 Hybrid zyskuje więcej mocy i zarazem lepsze osiągi, a wszystko za sprawą mocniejszej jednostki elektrycznej. W efekcie łączna moc systemowa wzrosła z 122 do 140 KM.Tym samym skrócił się czas przyspieszenia do pierwszej “setki". Wcześniej rozpędzenie się od 0 do 100 km/h zajmowało 11,1 sekundy, teraz czas skrócono do 9,4 sekundy. Cały moment obrotowy jest niezmiennie przenoszony na przednie koła za pośrednictwem bezstopniowej skrzyni e-CVT.

Nowym Suzuki Swace będzie ciężej o kolizję

Modyfikacje jednostki napędowej to jednak nie wszystko. Na pokładzie Suzuki Swace na rok modelowy 2023 debiutują również dwie nowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa tj. SEA (Safe Exit Assist) ostrzega kierowcę przed zbliżającym się pojazdem (również rowerem) podczas otwierania drzwi oraz EDSS (Emergency Driving Stop System), który w chwili wykrycia zasłabnięcia kierowcy podczas jazdy system zatrzymuje bezpiecznie samochód. Odświeżony Swace zyskuje także czujnik martwego pola (BSM - Blind Spot Monitor), czujniki ostrzegające o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA - Rear Cross Traffic Alert i 7 poduszek powietrznych.

Suzuki Swace 2023 - cena

Ostatnie, choć równie istotne z punktu widzenia kierowcy nowości, to większy, 8-calowy wyświetlacz HD oraz 7-calowy zestaw cyfrowych wskaźników. Wielu klientów na pewno ucieszy także fakt, że najnowsza wersja systemu multimedialnego obsługuje Apple CarPlay bezprzewodowo. Niestety, w związku z wprowadzeniem tych wszystkich zmian, Suzuki Swace musiało podrożeć. Względem aut z 2022 roku, te najnowsze kosztują o równo 6000 zł więcej. Tyczy się to zarówno wersji wyposażenia “Premium Plus" (od 126 900 zł) jak i “Elegance" (od 136 900 zł).

