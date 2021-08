Porsche Taycan z większym zasięgiem i nowymi kolorami

I tu czeka nas zaskoczenie, ponieważ Porsche nie podało tego i podać nie zamierza. Jak wyjaśnia producent, Taycan na nowy rok modelowy nie będzie osobno homologowany, więc nie mogą zostać zmienione oficjalne dane pomiarowe według cyklu WLTP. Przekonuje jednak, że w codziennym użytkowaniu rzeczywisty zasięg najnowszych wersji będzie jednak większy niż dotąd. W wariantach z napędem na wszystkie koła, w trybach Normal i Range, przedni silnik elektryczny jest prawie całkowicie odłączony i pozbawiony zasilania w zakresie częściowego obciążenia. Ponadto napęd nie jest przenoszony na żadną z osi, gdy samochód toczy się lub stoi. Ta "elektryczna" funkcja wolnego koła ogranicza straty wynikające z oporu. Silniki są ponownie włączane w ciągu milisekund dopiero wtedy, gdy kierowca będzie potrzebować wyższej mocy lub zmieni tryb jazdy.

Udoskonalono również funkcje zarządzania temperaturą i ładowania. Dzięki planerowi ładowania wysokonapięciowy akumulator można ogrzać do nieco wyższej temperatury niż wcześniej. Oznacza to, że szybkie ładowanie jest możliwe wcześniej i na wyższym poziomie naładowania. Ponadto do regulacji temperatury akumulatora w jeszcze większym stopniu jest teraz wykorzystywane ciepło odpadowe z elektrycznych komponentów.



Drugą nowością na nowy rok modelowy, jest naprawdę duże rozszerzenie palety lakierów. Poza 17 standardowymi kolorami Taycan jest obecnie dostępny z lakierami indywidualnymi oraz z próbki, oferowanymi w ramach stale rozwijanej strategii personalizacji Porsche Exclusive Manufaktur. Pierwsza opcja obejmuje 65 dodatkowych odcieni, w tym charakterystyczne dla marki kolory Moonlight Blue Metallic, Acid Green, Rubystar, Riviera Blue i Viola Metallic. Lakier z próbki daje klientom niemal całkowitą swobodę w doborze odcienia, pozwalając nawet na dopasowanie odcienia nadwozia do wybranego akcesorium. Część z nowych lakierów to barwy, jakie pojawiły się w latach 90., kiedy Porsche wprowadziło do swojej oferty wiele zjawiskowych lakierów, które są dziś szczególnie cenione w przypadku klasyków takich jak 911 z serii 964.



Na liście dodatków pojawił się też nowy asystent zdalnego parkowani. Dzięki niemu możliwe jest zdalne sterowanie manewrami parkowania podczas wjeżdżania i wyjeżdżania z miejsca parkingowego za pomocą smartfona, bez konieczności siedzenia za kierownicą. Automatyczne sterowanie obsługuje zarówno równoległe, jak i prostopadłe miejsca parkingowe oraz garaże. System automatycznie wykrywa miejsca parkingowe i mierzy je za pomocą czujników ultradźwiękowych oraz kamer samochodu. Jeśli przestrzeni będzie wystarczająco dużo, kierowca może rozpocząć proces parkowania za pośrednictwem aplikacji Porsche Connect, a następnie wysiąść z pojazdu. Stale musi przy tym monitorować proces parkowania, naciskając i przytrzymując przycisk w interfejsie aplikacji na smartfonie. Asystent zdalnego parkowania niezależnie przejmuje kierowanie oraz kontrolę nad ruchem pojazdu do przodu i do tyłu. Po zwolnieniu przycisku manewr parkowania zostaje natychmiast przerwany.





Wprowadzono także drobne zmiany do systemu multimedialnego. Najważniejszą z nich jest dodanie (wreszcie!) obsługi Android Auto. Zmieniono też pilota głosowego, który lepiej rozumie polecenia wypowiadane w języku potocznym. System nawigacji szybciej wylicza trasy, korzystając przede wszystkim z wyszukiwania interesujących miejsc (POI) w trybie online, a ponadto wyraźniej wyświetla informacje. Menu i sam system operacyjny również zostały nieco przeprojektowane: po lewej stronie centralnego wyświetlacza znajduje się teraz pięć opcji menu zamiast trzech, a ikony można rozmieszczać indywidualnie.