Spis treści: 01 Nowy Volkswagen Passat. Premiera jeszcze w te wakacje

02 Nowy Volkswagen Passat. Co nowego w kultowym kombi?

03 Nowy Volkswagen Passat. Cyfrowe i komfortowe wnętrze

04 Nowy Volkswagen Passat. Duża rodzina silników

Nowy Volkswagen Passat. Premiera jeszcze w te wakacje

Debiut nowego Volkswagena Passata zbliża się nieubłaganie. Czas najwyższy, bowiem poprzednik był produkowany od 2014 do 2022 roku (sedan), a kombi jeszcze rok dłużej. To już najwyższa pora, by ten kultowy model, którego przez 50 lat wyprodukowano ponad 30 mln egzemplarzy, doczekał się godnego następcy.

Nowy Volkswagen Passat. Co nowego w kultowym kombi?

Volkswagen Passat dziewiątej generacji zrzuci z siebie kamuflaż jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Producent z Wolfsburga zdradził, że auto będzie większe od poprzednika, zaprojektowane na nowej płycie podłogowej MQB evo, a nawet dostępne w wersji hybrydowej o zasięgu do 100 km na samym prądzie. Na pokładzie nowego Passata nie zabraknie udoskonalonych foteli ergoActive i adaptacyjnego zawieszenia DCC Pro.

Nowy Volkswagen Passat Variant 1 / 10 Nowy Volkswagen Passat Variant Źródło: materiały prasowe Autor: Volkswagen

„W nowym Passacie położyliśmy nacisk na wysoki komfort podróżowania. Udało się to osiągnąć między innymi dzięki wydłużeniu rozstawu osi i nowemu adaptacyjnemu zawieszeniu z dwuzaworowymi amortyzatorami. Nowy system infotainment jest niezwykle intuicyjny w obsłudze, a wentylowane fotele z funkcją masażu dopełniają obrazu standardu premium we wnętrzu. Kai Grünitz, członek zarządu marki odpowiedzialny za rozwój.

Nowy Volkswagen Passat. Cyfrowe i komfortowe wnętrze

Kabina nowego Volkswagena Passata jest ewolucją tego, co wiedzieliśmy już Golfie ósmym. Znikoma ilość fizycznych przycisków, cyfrowe zegary (12,9 cala), zwracający uwagę gigantyczny wyświetlacz systemu info-rozrywki (15 cali), opcjonalny wyświetlacz head-up oraz szeroki tunel środkowy z licznymi schowkami. Na pierwszych zdjęciach widzimy też nowe fotele ergoActive i regulowane podłokietniki.

O wysoki poziom podróżowania zadba w nowym Passacie udoskonalone zawieszenie DCC Pro z amortyzatorami dwuzaworowymi, który na bieżąco skanuje drogę w poszukiwaniu nierówności nawierzchni i monitoruje sytuację na drodze, biorąc pod uwagę kąt skrętu kierownicy, hamowanie i przyspieszanie.

Zdjęcie Nowy Volkswagen Passat Variant / Volkswagen / materiały prasowe

Nowością w dziewiątej generacji Passata jest również system regulacji dynamiki pojazdu (Vehicle Dynamics Manager), który debiutował w obecnym Golfie GTI. System steruje funkcjami elektronicznych blokad mechanizmu różnicowego (XDS) i zawieszeniem DCC Pro. Dzięki temu prowadzenie jest bardziej neutralne, stabilne i precyzyjne dzięki interwencji hamulców dla każdego kół osobno i selektywnej regulacji twardości amortyzatorów.

Nowy Volkswagen Passat. Duża rodzina silników

Nadchodząca nowość bazuje na platformie MQB evo, wobec czego Volkswagen Passat Variant (Kombi) może być wyposażony w różne rodzaje napędów. Pod maską dziewiątej generacji znajdziemy motory wysokoprężne TDI, benzynowe TSI, a także hybrydowe plug-in eHybrid. Odmiana z wtyczką, według zapowiedzi producenta, ma być gotowa na przejechanie do 100 km w trybie elektrycznym.