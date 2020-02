Nowy IS, usportowiony LS F i inne nowości Lexusa

Lexus głównie inwestuje w komfort i bezpieczeństwo, ale Japończycy podkreślają, że ciągle zamierzają produkować ekscytujące samochody o świetnych osiągach. A premiery, których według najnowszych pogłosek możemy spodziewać się w 2021 roku, tylko to potwierdzą.

Zdjęcie Lexus LF-1 Limitless /

Doniesienia o nowych modelach Lexusa podaje japoński portal Best Car Web. Zdaniem dziennikarzy w połowie 2021 roku na rynku ma zadebiutować nowy flagowy SUV marki, wzorowany najprawdopodobniej na pokazanym w 2018 roku koncepcie LF-1 Limitless. Auto miałoby konkurować z takimi modelami jak Maserati Levante czy Bentley Bentayga.

Zdaniem dziennikarzy konstrukcja samochodu zostanie oparta na platformie GA-L znanej z Lexusa LS, a pod maską będą dostępne 4-litrowy silnik V8 twin-turbo lub układ hybrydowy z motorem V6 3.5. Jeśli japoński producent faktycznie pracuje nad takim modelem, to wybór wspomnianych jednostek będzie naturalnym posunięciem. Lexus przygotowuje obecnie V-ósemkę z podwójnym doładowaniem, a hybrydę z silnikiem V6 od kilku lat montuje chociażby pod maską modelu LS 500h.

Flagowa limuzyna Lexusa również może doczekać się nowego wcielenia. I to bardzo interesującego, bo ze wspomnianym silnikiem V8 twin-turbo. Pogłoski o sportowym modelu LS F krążą w mediach od kilku lat i - zdaniem japońskich dziennikarzy - mają stać się faktem właśnie w 2021 roku. Co więcej, moc Lexusa LS F może osiągnąć wartość nawet 670 KM! LS F byłby trzecim, po modelach IS F i GS F, sedanem w historii marki z oznaczeniem F.



Jeszcze jednym modelem w kolejce jest według japońskich mediów czwarta odsłona Lexusa IS. Auto z pewnością zyska nową stylistykę, ale jego wymiary mają pozostać praktycznie niezmienione. Sedan zostanie oparty na nowej platformie TNGA i konstrukcyjnie będzie spokrewniony z dobrze znaną w Japonii Toyotą Crown. Nowa architektura ma skutkować wyraźnie wyższym komfortem jazdy i bardzo wysoką precyzją prowadzenia.

Pod maską nowego Lexusa IS ma znaleźć się kilka jednostek napędowych. Zdaniem japońskich dziennikarzy podstawową będzie znany już z samochodów Lexusa motor 2.0 z turbodoładowaniem. Na liście znajdzie się również napęd hybrydowy nowej generacji z silnikiem 2.5, a także doładowana jednostka benzynowa o pojemności 2.4. Best Car Web podaje ponadto, że sedan Lexusa może otrzymać też doładowany, 6-cylindrowy silnik 3.0, znany z nowej Toyoty GR Supry. Mówi się również o bardziej sportowej odmianie modelu, która miałaby zadebiutować rok po premierze standardowego Lexusa IS, a więc w 2022 roku.