Nowy Hyundai Tucson przechodzi intensywne testy

Po fazie intensywnego rozwoju w ośrodkach testowych Hyundaia, na poligonach doświadczalnych i drogach na całym świecie, tuż przed rynkowym debiutem, nowy Tucson został poddany finalnym szlifom na czeskich i austriackich drogach.

Zdjęcie Hyundai Tucson /

Nowy Tucson to czwarta generacja najlepiej sprzedającego się SUV-a Hyundaia. W ostatnich miesiącach samochód był dopracowywany i testowany w Europie. Został poddany testom trwałości i próbom dynamicznym na najbardziej wymagającym torze wyścigowym na świecie, słynnej północnej pętli Nürburgringu. Przeszedł również rygorystyczne testy drogowe w całej Europie począwszy od skrajnych zimowych warunków w Szwecji, poprzez holowanie przyczep w Alpach, kończąc na upalnym południu Hiszpanii.

W trakcie testów na specjalnym poligonie w Czechach, Tucson musiał udowodnić swoją sprawność w trudnych warunkach. System napędu na cztery koła, system rozdziału momentu obrotowego, sterowanie sprzęgła i wzrost momentu obrotowego przy niskich prędkościach zostały sprawdzone i przetestowane w najróżniejszych warunkach. Na przykład na wymagających drogach, inżynierowie Hyundaia sprawdzili ogólną sztywność konstrukcji nadwozia, otwierając wszystkie drzwi, tylną klapę i panoramiczny dach, w sytuacji z dwoma kołami na ziemi i dwoma kołami znajdującymi się po przekątnej w powietrzu. Podczas tego testu drzwi zostały zamknięte bez najmniejszych problemów, co potwierdziło wysoką sztywność nadwozia. Na nierównych nawierzchniach inżynierowie zidentyfikowali nietypowe dźwięki wydawane przez samochód w określonych warunkach i zredukowali je. Każda nawierzchnia zapewniała inną częstotliwość generowanego w pojeździe hałasu, umożliwiając jego dokładne zbadanie.

Zdjęcie Hyundai Tucson /

Inżynierowie wjechali samochodem również do wody, aby sprawdzić, czy elementy takie jak osłony podwozia i osłony kół będą działać prawidłowo po przejeździe po wodzie, nawet przy wyższych prędkościach. Ponadto zbadali, czy model bez problemu brodzi w wodzie o głębokości od 20 do 30 centymetrów. Hamulec postojowy, systemy Autohold i asystent zjazdu ze wzniesienia także musiały udowodnić swoją wytrzymałość na stromych wzgórzach o nachyleniu od 30 do 45 procent. Obciążeniom poddano również sprzęgło podczas ruszania samochodem na wzniesieniu.

Po testach w Czechach Tucson musiał zademonstrować swoje możliwości holowania w austriackich Alpach. Inżynierowie Hyundaia zabrali go z przyczepą na trudną trasę u podnóży góry Grossglockner, sprawdzając zachowanie pojazdu podczas holowania przyczepy w trakcie pokonywania podjazdów, zjazdów i ostrych zakrętów.

Światowa premiera nowego Tucsona odbędzie się online 15 września o godzinie 2:30 czasu środkowoeuropejskiego.