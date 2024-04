Jak można było się spodziewać, krótko po premierze nowego Renault Captur, swój kamuflaż zrzuciło także Mitsubishi ASX. Reprezentant segmentu B, podobnie jak jego francuski kuzyn, debiutuje ze zmienionym, charakterystycznym frontem, bardziej zaawansowanym systemem multimedialnym opartym o usługi i aplikacje Google czy nowymi systemami bezpieczeństwa. Niestety, podobnie jak w Capturze, z pokładu ASX zniknął fizyczny panel sterowania klimatyzacją. Pojawił się za to większy wyświetlacz systemu info-rozrywki i system nagłośnienia firmy Harman Kardon. Cóż - coś za coś.

Mitsubishi ASX po zmianach. Wersje i silniki

Nowy ASX po liftingu będzie dostępny w czterech wersjach wyposażenia - Inform, Invite, Intense oraz topowej Instyle. Auto będzie dostępne w pięciu metalizowanych kolorach nadwozia tj. Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue czy Steel Grey. Od wersji Intense oraz Instyle klienci będą mogli urozmaicić wygląd swojego egzemplarza poprzez dobranie kontrastowego, czarnego dachu.

Gamę silnikową otwiera benzynowy, trzycylindrowy 1.0 MPI-T (90 KM) połączony z 6-biegową skrzynią manualną. Nowy ASX będzie dostępny także z benzynową, czterocylindrową jednostką 1.3 DI-T, która będzie połączona z 6-biegowym manualem (140 KM) lub 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową (160 KM). W ofercie znajdzie się także hybrydowy wariant bazujący na benzynowym silniku czterocylindrowym 1.6 Hybrid (145 KM), połączonym z przekładnią automatyczną (Multimode Automatic).



Mitsubishi ASX po liftingu. Więcej bezpieczeństwa

Na pokładzie wszystkich wersji crossovera znajdzie się długa lista udoskonalonych systemów wsparcia kierowcy i ochrony pasażerów w tym MI-PILOT, czyli system pozwalający na półautonomiczną jazdę, którego działanie bazuje na adaptacyjnym tempomacie (ACC) i asystencie utrzymania auta na pasie ruchu (LCA). W wyższych wersjach dostępny będzie także system kamer 360 stopni, asystent parkowania oraz asystent martwego pola.



Nowe Mitsubishi ASX czy Renault Captur? Oto różnice

Mitsubishi ASX i Renault Captur po liftingu wciąż są do siebie podobne i nie trudno będzie je ze sobą pomylić, jednak z pewnych względów więcej osób będzie wolałoby właśnie Mitsubishi. Dlaczego? Na pierwszym pokazie odświeżonej wersji wielu dziennikarzy zwróciło uwagę, że front nowego ASX zdecydowanie bardziej im odpowiada. Drugim argumentem był fakt, że spośród tej dwójki tylko ASX będzie dostępny w topowej wersji z pełni skórzaną tapicerką. Trzecim argumentem jest gwarancja - w przypadku Renault wynosi 3 lata, a w salonach Mitsubishi klienci otrzymają aż 5-letnią gwarancję (lub do 100 tys. km). To, w przypadku nowego samochodu z salonu, wiele zmienia. To jednak nie wszystko, bowiem nowy ASX w przyszłości ma zadebiutować z fabryczną instalacją LPG.

Kiedy nowe Mitsubishi ASX trafi do sprzedaży?

Zgodnie z zapewnieniami importera, pierwsze egzemplarze nowego ASX zjadą do polskich salonów w trzecim kwartale tego roku. Chwilę wcześniej ruszą kampanie reklamowe i promocja odświeżonego crossovera. Idąc tym tropem, możemy być pewni, że polskie ceny poznamy już wkrótce.