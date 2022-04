Premiery Honda Civic Type R nowej generacji!

Civic Type R XI generacji to najnowszy sportowy model japońskiego producenta, który właśnie potwierdził swoje możliwości na kultowym torze Suzuka International Racing Course. Obiekt ten słynie z wymagających zakrętów i licznych szykan pokonywanych z dużą prędkością. Często określany jest jednym z najwspanialszych torów świata, a od 1962 r. pełni rolę poligonu doświadczalnego dla sportowych modeli Hondy. To właśnie na nim rozgrywane było niemal każde (poza dwoma sezonami) Grand Prix Japonii Formuły 1 od 1987 r.

Nowa Honda pokonała 5,8-kilometrową trasę w 2 minuty 23,120 sekundy, czyli o 0,873 sekundy szybciej niż jej poprzednik. Wcześniejszy rekord dla modelu przednionapędowego - 2 minuty 23,993 sekundy - został ustanowiony przez przedprodukcyjny egzemplarz Civica Type R Limited Edition w trakcie prac rozwojowych, w lutym 2020 r. Co ciekawe, jeszcze wcześniej - w 2017 roku - Honda Civic Type R GT dziesiątej generacji pobiła rekord pętli Nordschleife toru Nürburgring w klasie seryjnych samochodów z napędem na przednią oś, z czasem okrążenia wynoszącym 7 minut 43,8 sekundy.

Zdjęcie Honda Civic Type R z rekordem okrążenia na torze Suzuka /

Civica Type R - premiera i spekulacje

Opisywany rekord, to bez wątpienia ważna wiadomość dla wszystkich fanów japońskiego hothatcha. Pomimo, że Honda nie zdradziła jeszcze źródła napędu nowego Civica Type R, wspomniany rekord jasno wskazuje, że możliwości nowej jednostki nie będą odstawać od poprzedniej. Przypomnijmy, że obecna generacja samochodu ma pod maską doładowany silnik 2.0, który generuje 320 KM.

Czy nowa generacja, podobnie jak wersje "cywilne" nowej generacji, będzie hybrydą? Czas pokaże. Więcej informacji na temat nowego modelu Civic Type R zostanie przekazanych przed jego premierą na początku 2023 r.

