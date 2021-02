Nissan Leaf z garścią nowości

Poza nowymi elementami elementami wyposażenia oraz nowym kolorem lakieru, Leaf zyskał niezwykle istotne usprawnienie, które powinno się w nim znaleźć od samego początku.

Zdjęcie Nissan Leaf /

Chociaż Leaf to samochód kompaktowy, Nissan nie uznał za konieczne wyposażenie go w kolumnę kierowniczą, regulowaną w dwóch płaszczyznach. Możliwość ustawiania jej wyłącznie w pionie sprawia, że trudno znaleźć w tym aucie optymalną pozycję. To na szczęście teraz się zmienia i Leafy z roku modelowego 2021 mają także teleskopową regulację. Najbardziej zastanawiające jest to, że nikt w Nissanie nie zawrócił uwagi na to poważne niedopatrzenie, a zmiana jest efektem "praktycznego wdrażania sugestii klientów przekazywanych w informacjach zwrotnych". Japoński producent nazywa to "odpowiedzią na potrzeby współczesnych kierowców".

Reklama

Oprócz tego znajdziemy w Leafie możliwość stworzenia hotspota, lusterko wsteczne może być teraz cyfrowe (i wysyłać obraz z kamery na dachu), a system ostrzegający o pojeździe na sąsiednim pasie i zapobiegający kolizji z nim, oferowany jest standardowo we wszystkich wersjach wyposażenia. Rozszerzono także funkcje aplikacji na telefon, która może teraz między innymi wysyłać powiadomienia, jeśli auto opuści wyznaczoną strefę lub przekroczy zadaną prędkość.

Listę nowości zamyka lakier - szary Ceramic. Dostępny jest zarówno jako samodzielny kolor, jak też w połączeniu z czarnym dachem.