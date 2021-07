Nietuzinkowe auta na wakacje

W pojedynkę czy z całą rodziną? A może romantycznie, tylko we dwoje? W góry czy nad morze? Autostradą czy drogami krajowymi? Niezależnie od odpowiedzi na te pytania, nie ma wątpliwości, że wakacyjny wyjazd jest o wiele lepszy, gdy w jego czasie mamy do dyspozycji odpowiedni wóz. Mnogość letnich scenariuszy, na całe szczęście, znajduje odzwierciedlenie w mnogości wyboru w salonach. Nie ma jednego auta na każdą okazję, ale przecież wakacyjny wyjazd niejedno ma imię. Oto kilka propozycji.

Audi RS 6 Avant - grupowa teleportacja w dowolne miejsce

Są szybkie kombi i jest Audi RS 6 Avant. To supersamochód zamknięty w rodzinnym nadwoziu, który w najnowszej odsłonie ma 600 KM i 4-litrową V-ósemkę pod maską. Napęd na cztery koła gwarantuje wzorową przyczepność, a zawieszenie pneumatyczne zmienia prześwit auta w zależności od prędkości jazdy. Nie jest to z pewnością opcja na najtańsze wakacje, choć silnik 4.0 TFSI V8 jest miękką hybrydą i ma system odłączania cylindrów, by ograniczyć spalanie. Ale RS6 Avant to nie tylko osiągi (to piekielnie szybkie kombi przyspiesza do setki w 3,6 s), ale też pojemne i komfortowe wnętrze. Samochód ma ponad 4,9 m długości, więc dla pasażerów i bagażu miejsca jest naprawdę dużo. Za zaszczyt podróżowania RS 6 Avant trzeba zapłacić od 611 100 zł - wynika z konfiguratora na stronie internetowej niemieckiej marki.

BMW M5 - gdy przez bramę hotelu chcesz wjechać bokiem

Nie każdy potrzebuje auta o nadwoziu kombi, nawet w wakacje. Niektórzy ponad wszystko stawiają limuzyny i, prawdę mówiąc, jeśli wybierają się do luksusowego hotelu, wszystko co niezbędne znajdą przecież na miejscu. Wystarczy zapakować kosmetyki i ubrania na kilka dni. W takim przypadku na wakacyjny wyjazd odpowiedni będzie samochód taki jak BMW M5. Sedan został opracowany dzięki doświadczeniu i wiedzy inżynierów dywizji M, a zastosowane w nim rozwiązania czynią z niego świetne auto zarówno na tor, jak i na autostradę. Przykładem może być napęd M xDrive. Różni się on od zwykłego xDrive możliwością odłączenia przedniej osi. Dzięki temu, na życzenie kierowcy, BMW M5 może stać się tylnonapędowym potworem, a owady będą się rozbijać nie tylko na przedniej szybie. Bawarska limuzyna z 4,4-litrowym V8 pod maską gwarantuje komfort, doskonałe osiągi i respekt na drodze. W swoim cenniku BMW wycenia model M5 na minimum 579 000 zł.

Lexus LC 500 Convertible - wiatr we włosach i wypad we dwoje

W tym samochodzie chciałoby się przejechać całą Europę. Choć odpowiedź na pytanie "dokąd?" w Lexusie LC może być trudna, każdy wybór będzie dobry. Od górskich serpentyn po nadmorskie bulwary, jazda luksusowym kabrioletem jest przyjemnością samą w sobie. Brzmienie silnika V8, wygodne fotele wykończone naturalną skórą, aerodynamika sprawiająca, że we wnętrzu panuje spokój i Lexus Climate Concierge, dzięki któremu temperatura będzie odpowiednia nawet gdy kręte drogi zaprowadzą nas na chłodne alpejskie przełęcze. Ten kabriolet jest doskonałym wakacyjnym autem, gdy planujemy wypad we dwoje. Dwumiejscowe wnętrze imponuje wykończeniem, a osiągi 5-litrowego silnika nie pozostawiają nic do życzenia. Wolnossąca jednostka o tak dużej pojemności to w dzisiejszych czasach prawdziwy ewenement. Nie ma wątpliwości, że LC 500 Convertible całkiem szybko stanie się pożądanym klasykiem. Cena tej inwestycji startuje z poziomu 642 000 zł.

Lexus RX 450h L - całą rodziną do Toskanii

Droga do tej malowniczej, włoskiej krainy zajmuje dobre kilkanaście godzin. Nawet, jeśli ruszamy z południa Polski, warto rozbić dojazd na dwa dni. Wielogodzinna jazda w komplecie pasażerów nie jest szczególnie zachęcającą wizją, chyba że do dyspozycji masz samochód taki jak Lexus RX L. Duży, niskoemisyjny SUV gwarantuje wygodę nawet dla dużej rodziny, a pakowanie bagażnika na wyjazd nie będzie w przypadku tego auta wyzwaniem. W podróży będzie nam dodatkowo towarzyszył dźwięk silnika V6 gładko pracującego pod maską.

Hybryda Lexusa zachęca również wyposażeniem. Japończycy oferują w tym aucie chociażby wyświetlacz HUD, 15-głośnikowy system audio Mark Levinson, adaptacyjne zawieszenie czy precyzyjny system adaptacyjnych świateł Blade Scan AHS. A już w podstawowej wersji Lexusa RX L znajdziemy aktywny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, czujniki parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania czy multimedia z Android Auto i Apple CarPlay. Cena Lexusa RX L startuje z poziomu 295 900 zł.

Toyota Corolla TS Kombi GR Sport 2.0 - polskie wybrzeże i kręte drogi Pomorza

Nie jest tajemnicą, że nad polskim morzem w sezonie bywa tłoczno. Pomorze jest jednak pełne małych miejscowości, które nie są oblegane przez turystów. Piękne plaże i sielski spokój to domena miasteczek oraz wsi, które popularnością ustępują Łebie, Ustce czy Mielnu. Warto odwiedzić kilka z nich, zwłaszcza, że są one połączone lokalnymi, krętymi drogami. Na zakrętach Pomorza Toyota Corolla TS Kombi będzie świetnym kompanem, a ponad 180-konny napęd Hybrid Dynamic Force pozwoli sprawnie przyspieszyć i jednocześnie zadowoli się niewielkimi ilościami paliwa.

Oszczędne i pojemne kombi (Toyota w tym modelu wygospodarowała bagażnik o pojemności nawet do 596 l) to doskonały wybór dla rodziny z dziećmi i nieoceniony partner wakacyjnych wypraw. W końcu mało który samochód może się pochwalić przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w czasie 8,1 s i średnim zużyciem paliwa na poziomie od 4,7 l/100 km. W trasie przyda się adaptacyjny tempomat, który należy do standardowego wyposażenia, a opcjonalny system aktywnego zawieszenia o zmiennej sile tłumienia umożliwi dopasowanie charakteru auta do różnych nawierzchni. Gdy dodamy do tego rozsądną cenę zakupu kompaktowego kombi Toyoty (wersja GR Sport z rocznika 2021 startuje z poziomu 125 000 zł), mamy obraz kompletnego auta, które na wakacyjnych trasach sprawdzi się równie dobrze, co przez cały rok.

