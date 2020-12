Napęd na cztery koła E-Four Lexusa - jak to działa?

Od 2005 roku Lexus oferuje samochody hybrydowe z napędem na cztery koła E-Four. Sprawdzamy, co wyróżnia go na tle innych systemów 4x4 i w których modelach można go mieć.

E-Four przypomina z pozoru typowe układy dołączanego napędu 4x4, które znajdziemy w wielu współczesnych SUV-ach. W czasie normalnej jazdy na przyczepnej nawierzchni siła napędowa trafia wyłącznie do przedniej osi, co sprzyja mniejszemu zużyciu paliwa. Ale elektronika cały czas czuwa. Gdy tylko system kontroli trakcji wykryje utratę przyczepności przednich kół, moment obrotowy zaczyna trafiać również do tylnej osi, by zwiększyć stabilność i pewność prowadzenia samochodu.

Kluczową cechą napędu E-Four stosowanego w hybrydach japońskiej marki jest obecność dodatkowego silnika elektrycznego. Lexus nie stosuje w swoim systemie wału napędowego, który w konwencjonalnych układach AWD przekazuje siłę napędową na tylne koła. Zamiast tego Japończycy posłużyli się motorem elektrycznym zintegrowanym z mechanizmem różnicowym, który samodzielnie wprawia w ruch tylne koła. Takie rozwiązanie jest lżejsze i bardziej kompaktowe, więc w mniejszym stopniu ogranicza inżynierów w aranżowaniu wnętrza samochodu. Ponadto tylny motor działa jako dodatkowy generator, pozwalając na efektywniejsze odzyskiwanie energii z hamowania.

Więcej momentu obrotowego

Za działanie system E-Four Lexusa odpowiadają systemy kontrolujące stabilność samochodu. W razie konieczności natychmiastowo zaprzęgają dodatkowy silnik elektryczny do pracy i czuwają nad odpowiednim rozdziałem momentu obrotowego między osiami. System napędu 4x4 japońskiej marki zadebiutował w 2005 roku w hybrydowym Lexusie RX 400h. Na przestrzeni lat inżynierowie producenta cały czas go ulepszali. Jedna z największych zmian nastąpiła w 2018 roku. Wraz z tą aktualizacją o 30% wzrósł moment obrotowy docierający do tylnych kół.

Obecnie E-Four dysponuje też udoskonalonym systemem sterowania - AWD Integrated Management (AIM). Elektronika zarządza nie tylko rozdziałem siły napędowej, ale również aktywnie kontroluje pracę hamulców tylnej osi. Dzięki temu auto stabilniej zachowuje się w zakrętach, a system na bieżąco niweluje pod- i nadsterowność, by zachować odpowiednią linię jazdy. Najnowszy odsłona napędu 4x4 Lexusa poprawia też trakcję w czasie ruszania na śniegu, piasku czy innych śliskich nawierzchniach.

Hybrydowe Lexusy z napędem E-Four

W polskich salonach znajdziemy obecnie cztery hybrydowe Lexusy z elektrycznym napędem E-Four. Na szczycie oferty stoją modele RX 450h oraz RX L 450h wyposażone w układ o łącznej mocy 313 KM, z 68-konnym tylnym silnikiem elektrycznym. W obu autach Japończycy udostępniają ten system w standardzie. E-Four jest dostępny również w 197-konnym Lexusie NX 300h. Hybrydowym napędem na wszystkie koła może dysponować również najmniejszy crossover Lexusa - model UX 250h o mocy 184 KM.



