Mazda 6 20th Anniversary - specjalna wersja i drobne nowości

Spis treści: 01 Mazda 6 ma już 20 lat

02 Mazda 6 20th Anniversary, czyli specjalna edycja jubileuszowa

03 Mazda 6 przeszła przy okazji kilka drobnych zmian Pierwsza jazda Mazda CX-60 - atak na segment premium

Mazda 6 ma już 20 lat

Mazda 6 debiutowała w 2002 roku jako następczyni modelu 626 i chociaż spotkała się z uznaniem, oferowaną ją tylko przez 5 lat. Auto dostępne było jako sedan, liftback oraz kombi i przyciągało wzrok całkiem odważną na owe czasy stylistyką. Największym wyróżnikiem gamy była oczywiście odmiana MPS z 2,3-litrowym, doładowanym silnikiem o mocy 260 KM oraz napędem na obie osie.

Druga generacja wyróżniała się jeszcze ciekawszą oraz odważniejszą stylistyką i dostępna była również z trzema rodzajami nadwozia. Niestety w gamie próżno było szukać odmian usportowionych i z napędem na wszystkie kola. Europejscy klienci musieli zadowolić się 170-konnym benzyniakiem oraz 185-konnym dieslem.

Debiut trzeciej generacji Mazdy 6 nastąpił w 2012 roku i jest ona sprzedawana po dziś dzień. Przeszła w tym czasie kilka modernizacji, które przede wszystkim wyraźnie odświeżyły wnętrze.

Zdjęcie Mazda 6 20th Anniversary / materiały prasowe

Mazda 6 20th Anniversary, czyli specjalna edycja jubileuszowa

Z okazji 20-lecia "szóstki" Mazda przygotowała jej specjalną edycję. Wyróżnia się ona specjalnym lakierem Artisan Red, lakierowany na srebrno grill, 19-calowe felgi lakierowany na wysoki połysk oraz emblemat na przednim błotniku.

We wnętrzu z kolei znajdziemy brązową tapicerkę wykonaną z brązowej skóry nappa oraz materiału tapicerskiego Leganuw. Na zagłówkach wytłoczono logo 20th Anniversary.

Zdjęcie Mazda 6 20th Anniversary / materiały prasowe

Mazda 6 przeszła przy okazji kilka drobnych zmian

Jednocześnie na rok modelowy 2023, Mazda wprowadziła do "szóstki" parę nowości. Zmieniono nastawy wspomagania układu kierowniczego, co poprawiło reakcję przy średnich i wysokich prędkościach. Na listę wyposażenia trafił natomiast system CTS, który "dzięki funkcji kontroli odległości czasowej do pojazdu przed nami oraz funkcji wspomagania kierowania pomaga zmniejszyć zmęczenie kierowcy podczas jazdy w ruchu o dużym natężeniu lub w innych sytuacjach". Dodano także obsługę bezprzewodowego Apple CarPlay, a także ładowarkę indukcyjną. Z kolei do gamy kolorów dołączyły Rhodium White i Platinum Quartz.

Zdjęcie Mazda 6 Homura / materiały prasowe

Zmiany objęły także wersję specjalną Homura (wprowadzoną na rynek pod koniec 2020 roku), która otrzymała teraz czarne 19-calowe felgi, przednie i tylne listwy w kształcie skrzydeł w kolorze czarnym oraz czarną dolną listwę przedniego zderzaka i relingi dachowe.

