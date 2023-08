Masz auto w takim kolorze? Nie uwierzysz, ile jest warte

Spis treści: 01 Kupujesz nowe auto? Zainwestuj w czerwone

"Kolor ma znaczenie" - tak zatytułowany jest najnowszy raport największego serwisu ogłoszeniowego w Polsce - Otomoto. Nie są to wcale słowa rzucane na wiatr, bo z lektury dokumentu wynika, że różnice cen wynikające wyłącznie z koloru sprzedawanego pojazdu sięgać mogą - uwaga - nawet ponad 50 proc.

Kupujesz nowe auto? Zainwestuj w czerwone

Doskonałym przykładem może tu być najczęściej wyszukiwany w ubiegłym roku samochód w Polsce - BMW serii 3. Co ciekawe - w przypadki samochodów nowych - najwyższe ceny osiągają egzemplarze w kolorze czerwonym. Średnie ceny nowych BMW serii 3 (na podstawie ogłoszeń z lat 2022-2023) prezentują się następująco:



kolor czerwony - 368 750 zł,

kolor szary 258 289 zł,



kolor czarny 248 661 zł,



kolor "inny" 241 158 zł,



kolor biały 238 196 zł.



Analiza średnich cen BMW serii 3 z ostatnich kilkunastu miesięcy wskazuje, że różnica w cenie między egzemplarzami polakierowanymi na czerwono a tymi w kolorze białym sięga ponad 130 tys. zł czyli... około 55 proc. Co ciekawe, identyczna zależność dotyczy innego z popularnych modeli BMW - X5. Tutaj również najdroższe są egzemplarze polakierowane na czerwono (średnia cena 555 100 zł), a najtańsze - białe, wyceniane są na "skromne" - 427 623 zł.



Te kolory rządzą na rynku wtórnym. Szary obraz współczesnej motoryzacji

Biorąc jednak pod uwagę średni wiek samochodu w Polsce (w aktualizowanej części CEPiK-u wynosi on około 15,5 roku), najciekawiej prezentują się jednak zależności dotyczące koloru i ceny pojazdów na rynku wtórnym. Zebrane przez Otomoto dane świetnie prezentują też zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły na motoryzacyjnym rynku. Przykład?



Wśród samochodów najmłodszych - w wieku do 2 lat - dominują kolory:

srebrny (20,3 proc. ogłoszeń),

czarny (19,43 proc. ogłoszeń),

biały (19,23 proc. ogłoszeń),

czerwony (7,3 proc. ogłoszeń).



Udział lakierów spoza palety barw podstawowych - określanych w zestawieniu jako "inne" - sięga w tym przypadku 33,64 proc.





Dla porównania - wśród starszych pojazdów, w wieku między 20 a 25 lat, dominuje kolor czarny (16,97 proc.) przed srebrnym (5,09 proc.), czerwonym (4,7 proc.) i białym (2,64 proc). W tej grupie wiekowej udział barw określanych jako inne sięga jednak - uwaga - aż 70,59 proc. Doskonale obrazuje to transformację, jaką przeszedł europejski rynek motoryzacyjny w ostatnich trzech dekadach. Nie jest przecież tajemnicą, że w latach dziewięćdziesiątych w Europie panowali lokalni producenci, a większość samochodów była konfigurowana przez klientów i zamawiana "do produkcji". Wraz z ekspansją producentów z Azji - produkujących pojazdy "na plac", w konkretnych konfiguracjach (w tym również kolorystycznych), koloryt europejskich dróg zdecydowanie wyblakł.

Czarny wciąż znaczy drogi. Ale efekt płowieje wraz z wiekiem

Ciekawie prezentuje się też analiza cen samochodów używanych w kontekście koloru i wieku pojazdu. W przypadku młodszych aut - w wieku do 5 lat - na prowadzenie pod względem najwyższych cen wywoławczych wysuwają się kolory czerwony i czarny. Dobrze widać to np. na przykładzie ulubionego auta Polaków - Opla Astry. Egzemplarze w wieku od 2 do 5 lat wyceniane były w ostatnich miesiącach następująco:



kolor czarny 58 168 zł,

zł, kolor szary 56 827 zł,

kolor "inny" 54 797 zł,

kolor czerwony 60 885 zł.



Podobnie kształtuje się też rynek aut w wieku od 2 do 5 lat w przypadku Volkswagena Golfa. Średnie ceny z ostatnich kilkunastu miesięcy to:

kolor czarny 77 696 zł ,

, kolor szary 69 170 zł,

kolor "inny" 69 046 zł,

kolor czerwony 84 881 zł,

84 881 zł, kolor biały 75 422 zł.

Dopłacanie do "ładniejszego" koloru karoserii zdaje się jednak mieć sens wyłącznie w przypadku aut młodych. Wraz z wiekiem i kolejnymi kilometrami wpływ koloru na cenę pojazdu wyraźnie się blednie. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo kupujący - zamiast skupiać się na estetyce - przywiązują wówczas większą uwagę do stanu technicznego konkretnego egzemplarza.



Dość dobrze widać to chociażby na przykładzie sztandarowego króla segmentu D - Volkswagena Passata. W przypadku egzemplarzy w wieku od 5 do 10 lat, które często mogą już legitymować się przebiegami grubo przekraczającymi 300 tys. km, wpływ koloru na cenę uznać można za marginalny.



Średnie ceny Volkswagenów Passatów w wieku od 5 do 10 lat z uwzględnieniem koloru:

kolor czarny 62 894 zł,

kolor szary 63 026 zł,

kolor "inny" 61 409 zł

kolor czerwony 59 923 zł,

kolor biały 64 507 zł.