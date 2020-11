Kia Ceed z nowym silnikiem, również z miękką hybrydą

Kia zaprojektowała nowy 1,5-litrowy silnik T-GDi Smartstream (turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem benzyny), aby zwiększyć moc i osiągi modeli z rodziny Ceed, przy jednoczesnym obniżeniu emisji dwutlenku węgla. Nowa jednostka napędowa jest dostępna we wszystkich czterech modelach Ceeda zarówno w wersji klasycznej oraz jako miękka hybryda. Silnik ten zastępuje wcześniej stosowany 1,4-litrowy T-GDi.

Nowa jednostka napędowa 1.5 T-GDi jest dostępna we wszystkich modelach rodziny Ceed i może współpracować z sześciobiegową przekładnią mechaniczną lub z siedmiobiegową dwusprzęgłową. Silnik generuje 160 KM przy 5500 obr./min. i jest o 14 procent mocniejszy niż 1,4-litrowy T-GDi (140 KM). Maksymalny moment obrotowy również jest wyższy (o 4,5 procent) i wynosi 253 Nm w przedziale od 1500 do 3500 obr./min..

Nowy silnik jest wyposażony w różne rozwiązania, które redukują emisję CO2 i poprawiają osiągi. Należy do nich m.in. system CVVD, który w sposób płynny zmienia czas otwarcia zaworów, co przekłada się na poprawę osiągów przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla. Nowy niskociśnieniowy układ recyrkulacji spalin działa także przy niższych prędkościach obrotowych silnika, co jeszcze bardziej ogranicza zużycie paliwa i zmniejsza emisję dwutlenku węgla, a filtry cząstek stałych (GPF) zastosowane w silnikach benzynowych zmniejszają (uwaga) emisję cząstek stałych.

Kia Ceed z silnikiem 1.5 T-GDI przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 s (6MT) lub 8,6 s (7DCT). W przypadku Kia Ceed kombi i Kia ProCeed sprint ze startu zatrzymanego do 100 km/h trwa 8,6 s (6MT) lub 8,8 s (7DCT). Poziom emisji CO 2 dla tych modeli wynosi 125 g/km (cykl mieszany WLTP, 6MT), co oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 6,7% w porównaniu z emisją 1,4-litrowego silnika. Ceny Ceeda z tym silnikiem zaczynają się od 75 490 zł.



Kia XCeed wyposażona w nowy silnik na przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrzebuje 9,0 i 9,2 s dla modeli ze skrzynią biegów - odpowiednio - 6MT i 7DCT. Emisja CO 2 wynosi 136 g/km, czyli o 6,2% mniej w porównaniu z emisją silnika 1,4 T-GDi (145 g/km). Za egzemplarz z tą jednostką zapłacimy przynajmniej 87 990 zł.



1,5-litrowy silnik T-GDi został zaprojektowany do współpracy z systemem miękkiej hybrydy - EcoDynamics+. Modele z rodziny Ceed wyposażone w ten układ napędowy dysponują identycznymi osiągami, jak samochody bez układu napędowego z miękką hybrydą, ale charakteryzują się jeszcze niższymi emisją dwutlenku węgla.

System miękkiej hybrydy EcoDynamics+ zapewnia silnikom spalinowym większą wydajność, poprzez wykorzystanie do napędu auta energii elektrycznej oraz przez odzysk energii. Moment obrotowy silnika spalinowego jest większy, gdy do akcji wkracza silnik elektryczny zasilany z 48-woltowego akumulatora litowo-jonowego o kompaktowych rozmiarach. Za sprawą generatora rozruchowego (MHSG) wydłuża się też czas, kiedy silnik spalinowy jest wyłączony. MHSG jest połączony paskiem z wałem korbowym silnika i cicho przełącza się między trybami "silnik" i "generator". W trybie "silnik", podczas przyspieszania, MHSG przyczynia się do zmniejszenia obciążenia silnika spalinowego i do obniżenia emisji. Gdy samochód zwalnia, MHSG - w określonych warunkach - może przełączyć się w tryb "generator", co pozwala na odzysk energii z wału korbowego i na ładowanie akumulatora.

W modelach wyposażonych w układ napędowy EcoDynamics+ ze skrzynią biegów 7DCT emisja CO 2 wynosi 126 g/km (WLTP, cykl mieszany), czyli o 8% mniej w porównaniu z emisją stosowanego wcześniej silnika 1.4 T-GDi z tą samą przekładnią. Ceed z miękką hybrydą kosztuje przynajmniej 92 990 zł.



Emisja dwutlenku węgla Kia XCeed EcoDynamics+ wynosi 135 g/km, czyli o 6,9% mniej niż w wypadku tego modelu z 1,4-litrowym silnikiem T-GDi (145 g/km). Takie auto kosztuje przynajmniej 108 990 zł.