Okazuje się, że Jeep równie śmiało podąża po ścieżce elektryfikacji co po nierównościach. Firma ogłosiła, że gama Wranglera zostanie ograniczona do odmiany hybrydowej. Zniknie więc z niej 2-litrowy benzyniak o mocy 270 KM, który podzieli los już wcześniej wycofanego, 200-konnego diesla.



Wspomniana hybryda to oczywiście już oferowany układ z silnikiem 2,0 l oraz dwoma motorami elektrycznymi. Całość generuje 380 KM, które przenoszone są na obie osie za pomocą ośmiobiegowej, automatycznej skrzyni. Klasyczny offroader może pochwalić się naprawdę dobrym przyspieszeniem do "setki", które wynosi 6,4 sekundy.



Jeep Wrangler 2022 zostanie wzbogacony o najnowszą wersję systemu ADAS (Advanced Driver Assistance System). Składają się na niego m.in. automatycznie sterowne światła drogowe, system ostrzegania przed kolizją z przodu z zaawansowanym wspomaganiem hamowania oraz aktywny tempomat - wszystko to jako standard. Dodatkowo pakiet dopełniają system monitorowania martwego pola, kamera cofania a także asystent parkowania.

Z mniej istotnych dodatków w nowym Wranglerze 4xe zagości przednia szyba wykorzystująca Gorilla Glass (warstwa hartowanego szkła z alkalicznego glinokrzemianu) oraz nowe wykończenia lakierów (Silver Zynith Metallic Clear Coat oraz High Velocity Metallic Clear Coat). Dostępne będą w połączeniu z miękkim lub twardym dachem. Dostępna będzie również opcja Sunrider Flip Top - przednia część dachu nad kierowcą będzie wykończona miękkim materiałem, reszta natomiast będzie zakryta klasycznym zadaszeniem.



Dodatkowo w gamie kolorystycznej zagoszczą dwa odcienie Tuscandero (różowo-fioletowy) oraz Gobi (piaskowy). Dostępne będą bez względu na opcje wyposażenia, jednak w przypadku drugiego z nich, zamówienia można będzie składać jedynie przez wiosnę i lato 2022 roku.

Producent nie podał jeszcze cen odświeżonego Wranglera 4xe. Aktualnie, za hybrydową terenówkę w bazowej wersji Sahara trzeba zapłacić 303 500 zł.



