Co wiemy o Lexusie UX 300e?

Lexus jest doskonale znany ze swoich aut hybrydowych. Za sprawą modelu UX 300e marka wchodzi teraz również na rynek samochodów w pełni elektrycznych. Z zewnątrz nowe auto praktycznie nie różni się od innych odmian kompaktowego crossovera, ale w środku skrywa kilka ciekawych rozwiązań. Oto najważniejsze cechy pierwszego elektrycznego Lexusa.

Zdjęcie Lexusie UX 300e /

Najszybszy z rodziny UX

Lexus UX 300e jest napędzany przez silnik elektryczny umieszczony z przodu, czyli tam, gdzie w innych odmianach crossovera znajduje się jednostka spalinowa lub układ hybrydowy. Elektryczny motor dysponuje mocą 204 KM, a jego maksymalny moment obrotowy wynosi 300 Nm. Dzięki takim parametrom Lexus może rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 7,5 s i na tę chwilę jest najbardziej dynamicznym wariantem kompaktowego crossovera marki.

Rekordowa gwarancja na akumulator

Reklama

Z silnikiem elektrycznym współpracuje oczywiście akumulator. Jego pojemność wynosi 54,3 kWh, co zapewnia około 300 km zasięgu w trybie WLTP. Inżynierowie Lexusa włożyli wiele wysiłku, by bateria elektrycznego Lexusa pracowała jak najdłużej. Litowo-jonowy akumulator jest chłodzony powietrzem i wyposażony w dodatkowy układ zarządzania temperaturą, który działa zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach otoczenia. A umieszczone pod każdym ogniwem elementy grzewcze minimalizują wpływ zimna na zasięg pojazdu. Niezawodność zwiększają również systemy monitorowania, które regulują ładowanie i zapobiegają np. niekorzystnemu przeładowaniu ogniw. Japońska marka jest na tyle pewna swoich rozwiązań, że oferuje auto z przedłużoną gwarancją na akumulator. Wynosi ona 10 lat lub do miliona kilometrów.

Niski środek ciężkości

Podobnie jak inne warianty modelu UX, Lexusa UX 300e zbudowano na nowej platformie GA-C. Konstrukcja auta została jednak odpowiednio dostosowana do nowego napędu. W nadwoziu znalazły się dodatkowe usztywnienia, a baterię zamontowano bezpośrednio pod podłogą kabiny pasażerskiej i ułożono w taki sposób, by poprawić rozkład masy pomiędzy osiami. Silnik elektryczny również jest umieszczony bliżej podłoża, co jeszcze bardziej obniża środek ciężkości. A to pozytywnie wpływa na pewność prowadzenia. Ponadto inżynierowie dostosowali siłę tłumienia amortyzatorów, by dopasować pracę zawieszenia do charakteru auta elektrycznego.

Elektryczna rewolucja w sprawdzonym wydaniu

UX 300e jest rewolucyjnym modelem w historii Lexusa, ale japońska marka podeszła do sprawy inaczej niż wielu konkurentów. Zamiast tworzyć zupełnie nowe auto o łamiącej schematy, futurystycznej konstrukcji albo umieszczać silnik elektryczny w wielkim SUV-ie, postawiła na popularnego, kompaktowego crossovera. Lexus UX jest w końcu najmniejszym i najtańszym crossoverem w ofercie Japończyków, a także drugim najchętniej kupowanym modelem marki w Europie. Klienci przesiadający się do modelu UX 300e prawie nie muszą zmieniać przyzwyczajeń, bo od innych odmian auto różni się niemal wyłącznie napędem. A Lexus może łatwiej popularyzować swój napęd elektryczny, niż gdyby wyposażył w niego limuzynę czy flagowe coupe.



Zdjęcie Lexusie UX 300e /

Nowe zastosowanie manetek przy kierownicy

Samochody elektryczne nie dysponują skrzyniami biegów znanymi z aut spalinowych, ale w UX 300e nadal znajdziemy manetki przy kierownicy - pozwalają wybrać jeden z czterech poziomów pracy systemu odzyskiwania energii. Tym samym kierowca może decydować, jak szybko auto zwalnia, gdy przestanie naciskać na pedał przyspieszenia. Inżynierowie Lexusa pracowali również nad zachowaniem napędu, by nawet gwałtowne operowanie gazem nie powodowało szarpnięć wynikających z wyższej dynamiki silnika elektrycznego. Ponadto samochód pozwala na wybór trybów jazdy, które modyfikują pracę napędu.

Crossover sterowany aplikacją

W modelu UX 300e Lexus wprowadza nową technologię łączności samochodu w sieci. Przy pomocy aplikacji na smartfony LexusLink kierowca może sprawdzić stan naładowania akumulatora i dostępny zasięg. Oprogramowanie wyposażono również w funkcję timera, która informuje właściciela, kiedy pojazd będzie w pełni naładowany lub planuje ładowanie w zależności od tego, kiedy auto ma być ponownie w ruchu. System może też dostosować czas i moment ładowania do wahań cen energii. LexusLink umożliwia też zdalne zarządzanie klimatyzacją samochodu.

Zdjęcie Lexusie UX 300e /

Więcej zelektryfikowanych Lexusów

UX 300e jest pierwszym samochodem zbudowanym w ramach nowej strategii Lexus Electrified. Technologii, która bazuje na doświadczeniach Lexusa w tworzeniu samochodów hybrydowych i umożliwia zintegrowane sterowanie układami napędowym i kierowniczym oraz zawieszeniem i hamulcami, by maksymalnie wykorzystać potencjał zarządzania pracą napędu.

Lexus UX 300e zadebiutuje w Europie jeszcze w tym roku. A japońska marka ma w planach kolejne zelektryfikowane auta. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce Lexus pokaże swoją pierwszą hybrydę plug-in - jako wariant modelu NX. Ponadto mówi się o samochodzie elektrycznym napędzanym przez wodorowe ogniwa paliwowe. Elektryczny crossover to dopiero początek nowego rozdziału w historii Lexusa.