Citroen C4 i C4 X w nowej wersji zużywają o litr paliwa mniej. Znamy ceny

Citroen C4 i C4 X z miękką hybrydą

Citroen zdecydował się na poszerzenie gamy napędowej modeli C4 i C4 X. Oferta zostanie wzmocniona o odmianę Hybrid 136, czyli miękką hybrydę. Bazą nowego układu jest trzycylindrowy silnik benzynowy 1,2 Pure Tech generujący 136 KM i 230 Nm momentu obrotowego, który, jak twierdzi Citroen, został specjalnie opracowany do współpracy z instalacją elektryczną. Jednostka współpracuje z 48-woltową instalacją elektryczną, na którą składa się akumulator o pojemności 432 Wh zamontowany pod siedzeniem kierowcy.

Samochód posiada synchroniczny silnik elektryczny z magnesem trwałym, który zapewnia moc 28 KM i 55 Nm. Auto wyposażone jest ponadto w nową 6-biegową skrzynię dwusprzęgłową e-DCS. Silnik elektryczny, falownik i sterownik są zintegrowane, a to wpływa na optymalizację przestrzeni pod maską.

Citroen C4 i C4 X Hybrid 136. Spalanie niższe o litr

Citroen informuje, że modele C4 i C4 X z miękką hybrydą mogą pokonać nawet do 50 proc. podróży po mieście na prądzie. Dzięki użyciu napędu elektrycznego ma zmniejszyć się zużycie paliwa. Zdaniem producenta C4 i C4 X w odmianie Hybrid 136 zużywają o 20 proc. mniej paliwa w porównaniu z wersjami wyposażonymi w 130-konny silnik benzynowy i 8-biegowy automat. W praktyce ma to przekładać się na spalanie mniejsze o litr. W warunkach jazdy miejskiej oszczędność paliwa ma być jeszcze większa. Samochód ma zużywać o 30 proc. mniej benzyny. Producent chwali się również zmniejszoną emisją dwutlenku węgla. W porównaniu ze wspomnianą już wersją benzynową miękka hybryda ma emitować o 20 proc. mniej CO2 do atmosfery.

Jakie ceny Citroena C4 i C4 X z miękką hybrydą?

Polskie ceny wersji są już znane. W przypadku modelu C4 miękką hybrydę możemy nabyć w dwóch wersjach wyposażeniowych: Plus i Max. W tej pierwszej możemy liczyć m.in. na:

reflektory ECO LED (mijania i drogowe)

reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów

podgrzewane lusterka boczne

kamerę cofania

czujniki parkowania z tyłu

5,5-calowy zestaw wskaźników

10-calowy ekran systemu multimediów

W topowej odmianie wyposażeniowej, Max, można znaleźć natomiast:

automatyczne przełączanie świateł drogowych i mijania

panoramiczną kamerę cofania 180 stopni, czujniki parkowania z przodu, z tyłu i po bokach

tempomat adaptacyjny

inteligentny ogranicznik prędkości

system rozpoznawania znaków drogowych

system utrzymania w pasie ruchu

system wykrywania zmęczenia kierowcy

wyświetlacz Head-Up

W przypadku odmiany Plus, auto kosztuje 133 100 zł. Wersja Max to z kolei wydatek rzędu 143 050 zł. Jeśli chodzi o Citroena C4 X, miękka hybryda również oferowana jest w wariantach Plus i Max. Obie oferują podobne wyposażenie, co w Citroenie C4. Ich ceny startują kolejno od 136 350 zł i 146 300 zł.