Samochody elektryczne BWM i7 - dalsze testy elektrycznej limuzyny

Najmocniejszy elektryczny SUV od BMW zadebiutuje na największych na świecie targach elektroniki i nowych technologii CES 2022.

Zastosowanie aluminiowej ramy przestrzennej w połączeniu z konstrukcją nadwozia z elementami z tworzyw sztucznych wzmocnionymi włóknami węglowymi przyczynia się do znacznej dedukcji masy pojazdu przy zachowaniu odpowiedniej sztywności.



Warto przy okazji wspomnieć, że bawarski koncern zastosował technologię CFRP (ang. Carbon Fiber Reinforced Plastic) po raz pierwszy w 2003 roku w BMW M3 CSL.

BMW iX M60 - osiągi godne prawdziwej "emki"

Według zapowiedzi przygotowany wspólnie z działem BMW M GmbH elektryczny iX M60 oferować ma aż 619 KM i 1100 Nm. Warto jednak wiedzieć, że maksymalna moc dostępna jest tylko przez około 10 sekund a stałą wyliczono na "tylko" 540 KM.



Podobnie rzecz ma się z maksymalnym momentem obrotowym - 1100 Nm jest do dyspozycji wyłącznie w trybie jazdy Sport przy aktywowanej kontroli startu i przy odpowiednim ustawieniu zawieszenia.

BMW iX M60 dysponuje baterią o pojemności 111,5 kWh i potrafi rozpędzić się do "setki" w czasie 3,8 sekundy a prędkość maksymalna ograniczona została do 250 km/h.

Niemiecka marka deklaruje, że średnie zapotrzebowanie na energię potrzebną do przejechania 100 km wynosi od 21,7 do i 24,7 kWh. Pozwalać to ma na pokonanie dystansu do 566 km według cyklu pomiarowego WLTP.

Bogate wyposażenie BMW iX M60 w serii. Ale za 22-calowe alufelgi trzeba dopłacić

Ekskluzywny charakter BMW iX M60 dodatkowo podkreśla bogate wyposażenie standardowe. Obejmuje ono m.in. między innymi system BMW Live Cockpit Professional i BMW Natural Interaction umożliwiają obsługę multimediów czy komputera pokładowego za pomocą mowy i gestów.

Do tego klienci lubiący dobre brzmienie car-audio docenić powinni system nagłośnienia Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound a na dłuższych trasach przyda się pneumatyczne zawieszenie na obu osiach czy aktywna wentylacja foteli dla kierowcy i pasażera z przodu.

Jak przystało na markę premium lista opcji jest bardzo długa. Na liście opcji znalazły się np. 22-calowe obręcze aluminiowe Titanium Bronze, które zaprojektowano w taki sposób, aby obniżyć opór powietrza a zarazem zoptymalizować zasięg pojazdu.

