AGTZ Twin Tail. Polska firma i legendarne studio stworzyły dzieło sztuki

Polska firma La Squadra współpracuje z włoskim studiem Zagato

La Squadra to powstała w 2013 roku polska firma, która zajmuje się sprzedażą samochodów kolekcjonerskich. Jej klienci mogą nabyć auta takich marek jak Ferrari, Pagani czy Koenigsegg. Firma nie tylko odpowiada za serwis danego samochodu, ale również zachęca swoich klientów do "wykorzystywania potencjału posiadanych okazów" w czasie różnego rodzaju wydarzeń mających związek z motoryzacją. Z kolei Zagato to założone w Mediolanie w 1919 roku słynne studio projektowe. Firma ma na swoim koncie współpracę z Ferrari, Maserati czy Astonem Martinem.

Obie firmy nawiązały teraz współpracę, w ramach których stworzą auta mające na celu odtworzenie "ducha klasycznej sztuki budowy karoserii". Jednocześnie produkty mają odpowiadać na współczesne potrzeby klientów. Samochody łączyć mają w sobie "futurystyczną estetykę i innowacyjne rozwiązania z osadzoną w tradycji, funkcjonalną formą".

Reklama

La Squadra i Zagato wspólnie stworzyły samochód. Pokazano pierwsze zdjęcie

Pierwszym owocem tej współpracy ma być AGTZ Twin Tail. Pojawiło się już nawet zdjęcie przedstawiające auto. Trudno jednak wywnioskować z niego cokolwiek poza ogólną sylwetką. Jak poinformowano, jest to "odświeżona ikona, której rodowód sięga kultowego wyścigu 24h Le Mans". Dodano, że jest to "niewykorzystany potencjał, który otrzymał spektakularną drugą szansę".

Jak poinformowano, w ramach współpracy styliści Zagato stworzyli projekt karoserii. La Squadra natomiast odpowiadać będzie za sprzedaż i marketing. Samochód ma zaspokoić potrzeby "najbardziej wymagających kolekcjonerów świata, którzy poszukują ekskluzywnych i awangardowych modeli".

Więcej szczegółów na temat auta poznamy w momencie prezentacji. Ta nastąpi jeszcze w tym miesiącu. Ma ona odbyć się 21 lutego w atelier Zagato w Mediolanie.