Polskie autobusy hitem eksportowym. Trafiają nie tylko do Unii Europejskiej

Samochody elektryczne Rośnie liczba elektrycznych autobusów miejskich. Ale są też problemy

Polska to niekwestionowany lider pod względem eksportu autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej. Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych - w latach 2017-2021 r. z naszych fabryk na inne rynki UE trafiło łącznie 1 937 autobusów elektrycznych. Stanowiło to ponad 31 proc. wszystkich tego typu pojazdów wyeksportowanych ze Wspólnoty. Sumaryczna wartość eksportu z tego sektora w latach 2017-2021 to przeszło 750 mln EUR, czyli 37,9 proc. wartości eksportu e-busów z Unii Europejskie.

Obok akumulatorów litowo-jonowych autobusy elektryczne są głównym towarem eksportowym polskiej branży elektromobilności. Od 2017 roku nasz kraj jest liderem Unii Europejskiej pod względem liczby wyprodukowanych i wyeksportowanych autobusów elektrycznych. W latach 2017-2021 z Polski na inne rynki wyeksportowano łącznie 1 937 e-busów Maciej Mazur, Dyrektor PSPA.

Polskie autobusy trafiają także poza Unię Europejską

Zeroemisyjne autobusy "made in Poland" dostarczane są także poza Unią Europejską. Największym odbiorcą jest Norwegia, gdzie dostarczono blisko 150 sztuk. Na kolejnym miejscu plasują się: Wielka Brytania, Szwajcarii, Mołdawia i Ukraina. W sumie ponad 200 e-busów zostało dostarczonych z Polski do krajów spoza Unii Europejskiej w latach 2017-2021.

Reklama

PSPA podkreśla także, że część produkcji trafia na rodzimy rynek, dzięki czemu z początkiem przyszłego roku po polskich drogach może jeździć ok. 900 e-busów. Takie liczby stawiają nas na pierwszym miejscu w klasyfikacji największych flot autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej.

Jednym z najważniejszych czynników, które przyczyniły się do uzyskania przez Polskę wiodącej pozycji w obszarze zeroemisyjnego transportu publicznego, jest synergia pomiędzy poszczególnymi interesariuszami tj. branżą, administracją centralną, publicznymi instytucjami finansowymi oraz agencjami wykonawczymi, wyspecjalizowanymi spółkami Skarbu Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Maciej Mazur

Temat elektrycznych autobusów będzie przedmiotem debaty eksperckiej podczas Kongresu Nowej Mobilności 2022. Podczas Kongresu zostanie także oficjalnie zaprezentowany przegubowy autobus elektryczny.

***