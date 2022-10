Playstation na kołach. Sony i Honda podały datę debiutu wspólnych modeli

Producenci Honda i Sony będą wspólnie produkować auta elektryczne

Honda i Sony połączyły siły by skoncentrować się na produkcji pojazdów elektrycznych i rozwoju usług z zakresu elektromobilności. Wkład Hondy w nowe przedsięwzięcie to wiedza w zakresie produkcji samochodów, sprzedaży i obsługi serwisowej, natomiast Sony zajmuje się telekomunikacją, rozwiązaniami sieciowymi, rozrywką i systemami wsparcia kierowcy. Obie firmy osiadają po 50 proc. praw do marki.

Produkt premium

Chociaż na ten moment niewiele wiadomo na temat samych modeli, producent uchylił rąbka tajemnicy w kwestiach swojego planu biznesowego. Przede wszystkim samochody nowej marki mają wyróżniać się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, bogatym wyposażeniem dodatkowym, a także rewolucyjnymi funkcjami informacyjno-rozrywkowymi. Czy to oznacza wmontowaną konsole do gier, umożliwiającą uruchomienie produkcji firmy Sony w trakcie ładowania? Byłoby super!

Yasuhide Mizuno, prezes Honda Mobility, podkreślił natomiast, że każdy egzemplarz będzie na swój sposób wyjątkowy, a jako produkt premium, nie będą one przeznaczone do sprzedaży na dużą skalę. Przy tym wszystkim samochody mają być dostępne w "rozsądnej cenie", a sama ich sprzedaż w dużym stopniu skupi się wokół internetu.

Pierwsze samochody już za 4 lata

Pierwsze pojazdy będące wynikiem wspomnianej współpracy trafią do sprzedaży w 2026 roku. Zamówienia będzie można składać rok wcześniej. Czy nowe modele będą bazowały na zaprezentowanych przez Sony konceptach - Vision-S 01 oraz Vision-S 02? Być może wkrótce uzyskamy odpowiedź na to pytanie.

