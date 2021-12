Wiadomości To już koniec złej passy Pininfariny?

Pininfarina Battista testowana była w północnych Włoszech, w ramach ostatnich przygotowań przed rozpoczęciem dostaw. Samochód sprawdzano na drogach publicznych oraz oczywiście ba torze. Za kierownicą usiadł Nick Heidfeld, który sam przyznał, że jest pod dużym wrażeniem pojazdu.

- Jazda po zwykłych drogach - nawet tych nierównych - udowodniła, że Battista jest doskonale wyważona - zupełnie tak, jak powinno być prawdziwe hiper GT. Battista zdołała mnie zaskoczyć i wzbudzić mój szacunek już po tym, gdy prowadziłem ją na torze Nardo na początku tego roku. Moje oczekiwania były więc wysokie - przyznał Heidfeld.

Reklama

Auto wyglądem przypomina połączenie McLarena P1 z Ferrari 488 Pista. Całe nadwozie wykonano z karbonu, natomiast szkielet karoserii z aluminium. Uwagę przykuwa charakterystyczny wlot powietrza przechodzący od zderzaka do maski, a także tylna cześć z LED-owymi lampami oraz dużym spojlerem.

Zdjęcie Pininfarina Battista /

Nie wygląd jest jednak ważny, a wykorzystana technika. Samochód wyposażono w cztery elektryczne silniki, czerpiących prąd z akumulatora o pojemności 120 kWh. Za jego produkcję odpowiada Rimac Automobili. Dwa motory, o mocy 340 KM, zostały umieszczone przy przedniej osi, natomiast z tyłu zastosowano jednostki rozwijające 612 KM. Całość generuje łącznie 1904 KM oraz 2360 Nm momentu obrotowego.

Taka moc powoduje, że samochód przyśpiesza do "setki" poniżej 2 sekund oraz od 0 do 300 km/h w czasie nie przekraczającym 12 sekund. Prędkość maksymalna to 350 km/h. Co ważne, zasięg na jednym ładowaniu przekracza 500 km.

Pininfarina Battista 1 / 6 Pininfarina Battista Źródło: udostępnij

Pininfarina Battista posiada pięć trybów jazdy - Calma, Pura, Energica, Furiosa i Carattere. Każdy z nich, w jakże włoski sposób, określa jak zmienia się charakter samochodu.



Cena pojazdu zaczyna się od 1,98 mln euro (ok. 9,1 mln złotych), do której trzeba jeszcze doliczyć podatki. Pininfarina Battista trafi do pierwszych klientów na początku 2022 roku.

***