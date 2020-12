Nissan Leaf - sprawdzimy go zimą!

Jeśli pokusić się o wskazanie pojazdu, który uznać można za ojca współczesnej "elektrycznej ewolucji", wybór może być tylko jeden: Nissan Leaf.

Zdjęcie Nissan Leaf zostanie z nami na dłużej /INTERIA.PL

W 2010 roku Japończycy postanowili pokazać całemu motoryzacyjnemu światu, że planują iść własną drogą. Z prądem... Od debiutu pierwszej generacji "liścia" minęła właśnie dekada, w czasie której świat motoryzacji wywrócił się do góry kołami.



Afera diesel gate, będąca kresem ery silników wysokoprężnych, i kolejne normy emisji spalin dyktowane przez Komisję Europejską sprawiły, że o pierwszym Leafie mówić można w kategorii przełomu. Obecna generacja zadebiutowała w roku 2017 i - jak na pojazd elektryczny - cieszy się wśród nabywców ogromnym powodzeniem. W ubiegłym roku w Europie zarejestrowano blisko 33 tys. egzemplarzy. To wynik lepszy niż osiągnęło w tym czasie BMW i3 (31,6 tys. sztuk), które oferowane jest przecież również w wersji hybrydowej! W czym więc tkwi tajemnica sprzedażowego sukcesu kompaktowego Nissana?



Będziemy to zgłębić w ramach naszego testu długodystansowego. Błękitny egzemplarz Leafa II generacji, obok elektrycznego Volkswagena ID.3, towarzyszyć nam będzie przez kilka następnych tygodni.



O tym, że nie Leaf nie będzie miał lekko świadczy już pierwszych kilka dni, w czasie których auto pokonało około tysiąca kilometrów - głównie w trasie! O naszych odczuciach i doświadczeniach z obcowania z elektrykiem będziemy was informować na bieżąco. Pierwsze wrażenia?



Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, na popularność Leafa może wpływać fakt, że mamy do czynienia ze... zwykłym autem. Ot: przestronny i nieźle wyposażony - acz niezbyt porywający - kompakt, do jakich Japończycy przyzwyczaili nas przecież przez ostatnich trzydzieści lat! Zwykły nie znaczy jednak "zwyczajny". Co to, to nie!



Zdjęcie Jak Leaf poradzi sobie zimą? / INTERIA.PL

Jak żyje się z elektrykiem na co dzień? Czy auto radzi sobie w trasie i jak - w rzeczywistości - prezentuje się stan elektrycznej infrastruktury w naszym kraju? O tym wszystkim dowiesz się z naszego serwisu już niebawem...



***



