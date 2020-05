Kraków inwestuje w autobusy elektryczne i wodorowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie i Krakowski Holding Komunalny podpisały list intencyjny z PKN Orlen ws. rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego oraz wprowadzenia w mieście pojazdów zasilanych wodorem - podał w środę Urząd Miasta Krakowa.

Krakowskie MPK chętnie testowałoby autobusy zasilane wodorem, ale najpierw muszą powstać miejsca, w których będą one tankowane. W ramach współpracy z PKN Orlen mają rozpocząć się przygotowania do uruchomienia niezbędnej infrastruktury i logistyki dostaw.



"Zdajemy sobie sprawę, że szczególnie na pierwszym etapie rozwoju technologii wodorowej będzie miała ona największe znaczenie w transporcie publicznym i towarowym. Dlatego już dziś podejmujemy działania, które pozwolą nam z jednej strony na zajęcie dobrej pozycji konkurencyjnej, z drugiej zaś dadzą możliwość samodzielnego rozwijania technologii" - mówił Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych, cytowany w komunikacie Urzędu Miasta.



Kraków był pierwszym miastem w Polsce, w którym uruchomiono regularną linię obsługiwaną wyłącznie autobusami elektrycznymi. Obecnie w mieście kursuje 28 autobusów elektrycznych oraz 34 autobusy hybrydowe, a w przyszłym roku dostarczonych zostanie kolejnych 50 autobusów elektrycznych.



"Naszym celem jest systematyczne zwiększanie udziału bezemisyjnych oraz niskoemisyjnych pojazdów w naszej flocie autobusowej. Podpisany list intencyjny sprawi, że coraz bardziej realne staje się wprowadzenie kolejnego przyjaznego dla środowiska rozwiązania, którym jest zasilanie wodorowe" - powiedział prezes MPK SA w Krakowie Rafał Świerczyński.



Współpraca z PKN Orlen umożliwi powstanie na terenie Małopolski miejsc do tankowania autobusów zasilanych wodorem i pozwoli przetestować krakowskiemu przewoźnikowi to rozwiązanie w regularnym ruchu.



Kraków chce stać się pionierem w ograniczaniu poziomów szkodliwych emisji pochodzących z komunikacji. Krakowski Holding Komunalny SA jako lider grupy zakupowej "Elektromobilność w gminie miejskiej Kraków" przeprowadził w ubiegłym roku przetarg na pozyskanie 47 pojazdów elektrycznych, które obecnie realizują zadania o charakterze publicznym. Pozyskał także 39 wewnętrznych stacji ładowania.



"Dzięki zastosowanemu przez KHK SA zintegrowanemu podejściu grupa zakupowa zredukowała pierwotnie planowane koszty o ponad 2 mln zł, a Kraków jako jedyna gmina w Polsce wypełniła warunek posiadania 10 proc. pojazdów zeroemisyjnych w swojej flocie" - podkreśla prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego Tadeusz Trzmiel.



W 2025 roku jednostki samorządu terytorialnego będą musiały osiągnąć próg 30 proc. pojazdów zeroemisyjnych. "Dlatego chcemy promować napędy wodorowe oraz rozszerzyć dostępną ofertę dla jednostek gminnych o pojazdy napędzane tym paliwem. Mam nadzieję, że współpraca z PKN Orlen i MPK SA przyniesie wymierne korzyści każdej ze stron, a pojazdy napędzane wodorem staną się wkrótce stałym elementem zarówno w komunikacji publicznej, jak również prywatnej" - dodał Trzmiel.