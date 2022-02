Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.3 i ID.4 z większą personalizacją i szybszym ładowaniem

W ofercie Volkswagena znajdują się trzy ładowarki ID. Charger - standardowa, Connect i Pro. Wszystkie oferują możliwość ładowania z mocą do 11 kW i są wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy. W zestawie jest także przewód Type 2 o długości 4,5 lub 7,5 m. ID. Charger Connect ma możliwość połączenia z internetem przez LAN lub WLAN, możliwość sterowania przez aplikację, a wersja Pro - również seryjny moduł LTE i licznik energii.

Wallbox ID. Charger jest w stanie naładować akumulator Volkswagena ID.3 o pojemności 58 kWh w ciągu ośmiu godzin. Ceny ładowarek ID. Charger zaczynają się od 2099 zł za wersję podstawową, przez 2999 zł za odmianę Connect po 4449 zł za wallbox w wersji Pro.

"Do niedawna montaż ładowarek był dość kosztowny (zależnie od warunków na miejscu). Nowa oferta, przygotowana przez Volkswagena razem z firmą Avitron Polska sprawia, że instalacja jest znacznie bardziej przystępna. Dodatkowo uruchomiono specjalną infolinię dla klientów, gdzie można wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące ładowarek. Konsultanci są dostępni pod numerem 500 111 345" - mówi Dawid Kwaśniak, koordynator ds. elektromobilności marki Volkswagen.



Firma Avitron zajmuje się ładowarkami do samochodów elektrycznych od wielu lat, zebrała sporo doświadczeń na rynku norweskim, gdzie odsetek aut elektrycznych jest największy w Europie. W Polsce została oficjalnym partnerem m.in. marki Volkswagen w dziedzinie montażu ładowarek ID. Charger. Przedstawiciele marki Avitron zdążyli już zamontować kilkadziesiąt stacji ładowania w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i halach garażowych. Avitron Polska planuje rozszerzyć ofertę o montaż ładowarek w zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej.



"Instalacja wallboxa ID. Charger przez autoryzowany serwis to nie tylko profesjonalny montaż, doradztwo, dokumentacja oraz pełne wsparcie posprzedażowe. Warto wiedzieć, że w przypadku niepoprawnej instalacji ładowarki lub błędnego zabezpieczenia, gwarancja producenta nie zostanie uznana. Avitron Polska poznaje wymagania klienta, sprawdza warunki na miejscu instalacji i konfiguruje wallbox ID. Charger" - zaznacza Kamil Babiński, Prezes Zarządu Avitron Polska.



Instalacja ładowarki trwa z reguły ok. 4 godzin, zależnie od zakresu prac. W niektórych przypadkach może okazać się, że konieczne jest zwiększenie mocy u dostawcy energii, co może wydłużyć cały proces. Kamil Babiński, prezes firmy Avitron Polska zauważa zmiany w podejściu klientów: "Coraz częściej zdarza się, że klienci dzwonią do nas zanim odbiorą samochód. Chcą się przygotować wcześniej, zainstalować ładowarkę dopasowaną do samochodu i potrzeb".



Volkswagen bardzo mocno stawia na kompleksowe podejście do elektromobilności. Marka chce być neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla najpóźniej do 2050 roku. Do 2030 roku przynajmniej 70 procent sprzedanych w Europie aut osobowych VW będzie napędzana wyłącznie silnikiem elektrycznym, co oznacza, że będzie to przynamniej milion samochodów. W Stanach Zjednoczonych i Chinach udział pojazdów elektrycznych ma osiągnąć wówczas co najmniej 50 procent.

